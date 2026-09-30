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D.Solutions запустив сервіс для зменшення рахунків за світло та збереження заряду батареї

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 92
D.Solutions запустив сервіс для зменшення рахунків за світло та збереження заряду батареї
Доступ до YASNO Power безкоштовний і не залежить від того, чи є користувач клієнтом YASNO

Компанія D.Solutions запустила у платформі YASNO Power безкоштовну функцію "Автопілот", яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.

Про це повідомили в YASNO.

Зазначається, що "Автопілот" сам визначає, коли вигідніше заряджати домашню батарею, як використовувати електроенергію, вироблену сонячною станцією, та який рівень заряду залишати в резерві на випадок відключень.

Система враховує тариф "день/ніч" за наявності двозонного лічильника, генерацію домашньої СЕС та встановлений користувачем рівень необхідного резерву. Дані оновлюються кожні п’ять хвилин. Завдяки цьому батарея може заряджатися у більш вигідний час, а частина накопиченої електроенергії залишатися доступною тоді, коли зникає світло.

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"Домашня батарея сама по собі ще не означає, що її потенціал використовується максимально ефективно. Її можна зарядити занадто рано, не дочекавшись найнижчої ціни вночі, або витратити весь запас удень, не залишивши резерву на випадок відключення. "Автопілот" YASNO Power бере цю логіку на себе", – зазначив директор з маркетингу YASNO Сергій Радченко.

Доступ до YASNO Power безкоштовний і не залежить від того, чи є користувач клієнтом YASNO. Для підключення обладнання потрібно вказати серійний номер логера або відсканувати QR-код на пристрої.

На першому етапі YASNO Power підтримує обладнання Deye. Надалі компанія планує розширювати перелік виробників та функціональність платформи. Зокрема, передбачена інтеграція з графіками відключень за адресою, щоб система могла заздалегідь враховувати майбутню доступність мережі та відповідно планувати заряд і розряд батареї.

Нагадаємо, раніше D.Solutions розширила функціональність системи енергетичного менеджменту YASNO Power.

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батареяYasnoелектроенергія
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