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Через відключення електроенергії може згоріти техніка: що варто зробити кожному українцю

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
33
Людина відключає електрочайник від розетки на кухні
Почергове ввімкнення потужних приладів допомагає уникнути перевантаження мережі. Джерело: Згенеровано ШІ

В Україні перепади напруги після відновлення електропостачання загрожують поломками холодильників, котлів і телевізорів. Щоб уберегти побутові прилади, їх потрібно відключати від мережі під час знеструмлення та підключати поступово після повернення світла.

Міністерство енергетики України рекомендує зачекати 10–15 хвилин, перш ніж знову вмикати техніку. Якщо освітлення блимає або напруга нестабільна, підключати прилади до мережі не слід.

Як безпечно підключати техніку після відключення

Під час знеструмлення Міненерго радить вимкнути з розеток усі потужні електроприлади: обігрівач, бойлер, електроплиту, духовку. Після повернення електрики та стабілізації напруги користуватися ними потрібно почергово. Одночасне ввімкнення всієї техніки перевантажує мережу.

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Для захисту від перепадів напруги в оселі можна встановити реле напруги. Воно відключає прилади від мережі за нестабільної напруги та знову підключає після її стабілізації. Такий захист Міненерго рекомендує для холодильників, пральних і посудомийних машин, телевізорів.

Вилка холодильника підключена до розетки через реле напруги

Реле відключає техніку за нестабільної напруги та підключає її після стабілізації. Джерело: Згенеровано ШІ

За можливості прання, миття посуду, заряджання акумуляторів і підігрів води бойлером радять переносити на ніч, коли навантаження на енергосистему зменшується. Якщо вдома є резервне живлення без автоматичного перемикання, потрібно вчасно переводити його з активного в пасивний режим.

Що робити, якщо прилад уже згорів

Зафіксуйте дату й час аварії, сфотографуйте пошкодження та повідомте оператора системи розподілу – обленерго. Збережіть несправний прилад для огляду, чеки на його придбання й ремонт та отримайте висновок сервісного центру про причину поломки. Для відшкодування потрібно підтвердити пошкодження, суму збитків і зв’язок між несправністю техніки та порушенням у мережі.

НКРЕКП роз’яснює: у претензії до оператора слід перелічити пошкоджене або знищене майно та вказати суму відшкодування. Її визначають за вартістю заміни майна з урахуванням зносу або за вартістю ремонту та інших понесених витрат. До звернення можна додати підтвердні документи.

"ОСР зобов’язаний розглянути звернення споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання, протягом 30 днів з дня отримання звернення", – наголошує НКРЕКП.

Якщо аварія сталася у внутрішньобудинкових мережах багатоповерхівки, відповідальність може нести управитель, ОСББ чи інша особа, яка утримує спільне майно. Коли споживач не погоджується з результатом розгляду претензії оператором системи розподілу, він має право оскаржити рішення в суді.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні можуть заборонити відключати цілі будинки від комунікацій, якщо один із сусідів не платить за комунальні послуги. Для цього хочуть створити єдину електронну систему обліку будинків, переглянути порядок вибору управителя та оновлення процедур стягнення заборгованості.

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