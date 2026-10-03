Частині українців перерахували тариф на електроенергію: скільки платитимуть з 1 жовтня

В Україні з 1 жовтня змінюється ситуація для українців, які використовують електроенергію для опалення житла. У період з 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027 року для таких споживачів передбачена можливість оплачувати електроенергію за пільговою ціною 2,64 грн за кВт*год. Однак, цей тариф діє не на весь обсяг споживання без обмежень.

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Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Пільговий тариф застосовується за умови споживання до 2000 кВт*год на місяць. Тобто, якщо домогосподарство з електроопаленням використало протягом місяця не більше 2000 кВт*год, цей обсяг оплачуватиметься за ціною 2,64 грн за кВт*год.

Максимальна сума за 2000 кВт*год у такому випадку становитиме 5280 грн. Це важливо, адже взимку споживання електроенергії в будинках з електроопаленням може бути значно вищим, ніж у звичайних квартирах або будинках, де електрика не використовується для обігріву.

Що буде, якщо спожити більше ніж 2000 кВт*год? У разі перевищення встановленого обсягу не йдеться про те, що весь місячний рахунок автоматично перерахують за ціною 4,32 грн. Пільгова ціна застосовується в межах визначеного обсягу, а електроенергія, спожита понад нього, оплачується за стандартною ціною 4,32 грн за кВт*год.

Наприклад, якщо домогосподарство з електроопаленням використало за місяць 2500 кВт*год, розрахунок буде таким:

перші 2000 кВт*год – по 2,64 грн;

наступні 500 кВт*год – по 4,32 грн.

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У результаті, за 2000 кВт*год потрібно буде заплатити 5280 грн, а за додаткові 500 кВт*год – ще 2160 грн. Загальна сума становитиме 7440 грн.

Якщо ж споживання становитиме, наприклад, 3000 кВт*год, то 2000 кВт*год оплачуватимуться за пільговою ціною, а ще 1000 кВт*год – за стандартною. Тому для власників будинків з електроопаленням важливо стежити не лише за ціною кіловат-години, а й за обсягом споживання.

Хто саме може скористатися пільговою ціною

Пільга пов'язана саме з використанням електроенергії для електричного опалення. Вона не означає, що будь-який споживач автоматично отримує тариф 2,64 грн за кВт*год у зимові місяці.

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Тобто, сам факт того, що людина живе в приватному будинку або взимку використовує електричні обігрівачі, ще не варто ототожнювати з правом на пільговий тариф. Йдеться про домогосподарства, у яких електроенергія використовується для електричного опалення відповідно до передбачених умов.

Саме тому власникам житла з електроопаленням варто заздалегідь перевірити, чи оформлено відповідний статус у постачальника електроенергії та чи застосовується до їхнього особового рахунку пільговий тариф.

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов у відповіді на запит OBOZ.UA, найближчим часом переглядати вартість електроенергії для побутових споживачів не планують. Тариф на електроенергію, за його даними, залишать на рівні4,32 грн за кВт*год щонайменше до кінця осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.