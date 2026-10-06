Будуть "цілодобові" графіки відключення світла 7 жовтня: про що енергетики попередили українців
У частині регіонів України 7 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. За планом, їх застосовуватимуть з 00:00 до 23:09 – однак енергетики попереджають: зміни не виключені. Тому українцям варто стежити за оновленнями своїх обленерго.
Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:
- Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 1,5 черг.
- Обмеження вводяться не тільки для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
- Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно буде економно.
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