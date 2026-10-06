Будуть "цілодобові" графіки відключення світла 7 жовтня: про що енергетики попередили українців

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Співак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"Співак-зрадник із Києва отримав "звання" від окупантів після 13 років служіння Кремлю і став "заслуженим артистом ДНР"Ворожі агенти з ретрансляторами "підсвічують" мости в Києві: Ступак пояснив, що з цим робитиВорожі агенти з ретрансляторами "підсвічують" мости в Києві: Ступак пояснив, що з цим робитиЗанедбана могила навпроти гори сміття: який вигляд має місце поховання Заслуженого артиста та зірки "Весілля в Малинівці"Занедбана могила навпроти гори сміття: який вигляд має місце поховання Заслуженого артиста та зірки "Весілля в Малинівці"Були захоплені штаби і командні пункти ворога: військовий розкрив нові деталі операції "Вівальді". КартаБули захоплені штаби і командні пункти ворога: військовий розкрив нові деталі операції "Вівальді". КартаІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуМешканцям Києва та низки областей показали нові графіки відключень: де не буде світла 6 жовтняСкільки українців вірять у перемогу в війні з Росією і який сценарій вважають реалістичним: результати опитуванняСкільки українців вірять у перемогу в війні з Росією і який сценарій вважають реалістичним: результати опитування"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги наційЕктор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярностіЕктор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярностіІлюстрація - учасники мітингу на підтримку України"Так далі тривати не може": біженців з України в країні ЄС хочуть залишити без виплатСкільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настроїСкільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настрої

Будуть "цілодобові" графіки відключення світла 7 жовтня: про що енергетики попередили українців

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read1 хв
icon 45
Будуть "цілодобові" графіки відключення світла
Будуть "цілодобові" графіки відключення світла. Джерело: Getty

У частині регіонів України 7 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. За планом, їх застосовуватимуть з 00:00 до 23:09 – однак енергетики попереджають: зміни не виключені. Тому українцям варто стежити за оновленнями своїх обленерго.

Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:

  • Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 1,5 черг.
  • Обмеження вводяться не тільки для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
  • Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно буде економно.
Графіки відключень електроенергії на 7 жовтня

Графіки відключень електроенергії на 7 жовтня. Джерело: "Укренерго"

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 3,0 т.
У платіжках за комуналку виявили масові порушення: українцям повернуть 92,6 млн грн
icon 3,0 т.
У платіжках за комуналку виявили масові порушення: українцям повернуть 92,6 млн грн
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 18,7 т.
Українці платять за "приховані" кіловати: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкнена
icon 18,7 т.
Українці платять за "приховані" кіловати: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкнена
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 3,2 т.
Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка
icon 3,2 т.
Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка

ДОПОВНЮЄТЬСЯ

Схожі теми
Відключення електрики в УкраїніУкраїнаелектроенергіяЕнергетика"Укренерго"
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись