Будуть "цілодобові" графіки відключення світла 7 жовтня: про що енергетики попередили українців

У частині регіонів України 7 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. За планом, їх застосовуватимуть з 00:00 до 23:09 – однак енергетики попереджають: зміни не виключені. Тому українцям варто стежити за оновленнями своїх обленерго.

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Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:

Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 1,5 черг.

Обмеження вводяться не тільки для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

– для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно буде економно.

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