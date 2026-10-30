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Блекаут у Дніпрі, аварія в Києві та графіки по областях: що відбувається з відключеннями світла

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read6 хв
657
Відключення електроенергії в Україні. Ілюстрація
Відключення електроенергії в Україні. Ілюстрація. Джерело: Getty Images, ДТЕК, колаж OBOZ.UA

У п'ятницю, 30 жовтня, у частині регіонів України запроваджено погодинні відключення електроенергії. Відключення за розкладом діють не скрізь – у Дніпрі після російської атаки дуже складна ситуація зі світлом, запроваджено екстрені відключення, а мер міста оголосив про блекаут. Також графіки не діють у Києві на правому березі та в деяких районах Киівщини.

Про загальний режим відключень для населення заявили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Відключення світла 30 жовтня: головне, що слід знати

  • Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають від 18,75% до 31,25% споживачів (від 1,5 до 2,5 групи по 12,5% кожна). Утім, у деяких областях відключення сягнули 3 черг 37,5% споживачів.
  • Погодинні обмеження запроваджено у Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях.
  • У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального – можуть відключати навіть уночі, або навпаки починати пізніше, ніж з 6 ранку.
  • На Дніпропетровщині в Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району запроваджені екстрені відключення в результаті російської атаки. У частині Києва та Київщини графіки теж не діють.
  • У Чернігові через аварію на кабельній лінії без електропостачання залишилися близько 5,5 тис. абонентів.
  • Енергетики не виключають застосування аварійних графіків і в інших регіонах.
  • Тривають і відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
  • РФ продовжила атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури – станом на ранок було зафіксовано нові знеструмлення споживачів у Києві, Київській, Запорізькій та Харківській областях
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.

Світло в Дніпрі: яка ситуація

Увечері 29 жовтня російським обстрілом було пошкоджене обладнання магістральних мереж. Без електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів, повідомили в ДТЕК.

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Зранку 30 жовтня в місті Дніпрі, прилеглих до нього районах і в частині Павлоградського району застосували екстрені відключення. Енергетики зазначили, що в області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога. За даними Міненерго, без електропостачання залишаються понад 190 тисяч споживачів

Через відключення напруги електротранспорт у Дніпрі частково не працює. Він курсує так:

  • трамваї маршрутів № 1, 5, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19 призупинено повністю;
  • тролейбуси № 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21, А, Б призупинено повністю;
  • тролейбуси з автономним ходом № 2, 7, 14, 17, 20 курсують за повним маршрутом до МОСТ-Сіті (без заїзду на вулицю Королеви Єлизавети II);
  • тролейбуси з автономним ходом № 3, 15 курсують за повним маршрутом до площі Старомостова.

Мер Дніпра Борис Філатов уже назвав наслідки обстрілу в Дніпрі "блекаутом" (насправді блекаут – це системна аварія в об'єднаній енергосистемі України). Ситуація в місті залишається складною, незважаючи на постійну роботу енергетиків.

"Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує. Я не буду давати публічно зайвих деталей. Всі роблять все необхідне. Просто звертаюсь до всіх містян. Будь ласка, якщо є можливість – залишайтесь вдома, бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро. І ще. Я не знаю які знайти слова на п'ятий рік війни, щоб люди мали вдома запас води хоча б на одну-дві доби", – заявив Філатов.

Допис Філатова про світло в Дніпрі

Допис Філатова про світло в Дніпрі. Джерело: t.me/borys_filatovv (скриншот)

Графіки відключення електроенергії сьогодні: дані по Україні

Київ

Зранку на правому березі відбулися аварійні відключення. Зокрема, в деяких районах зупинився електротранспорт.

"Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють. Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", заявили в ДТЕК.

На лівому березі діють графіки. Загального графіку за групами споживачів для Києва, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

Київська область

Аварійні відключення зачепили і Київщину. Графіки не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

У решті тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку. Графік такий:

Відключення світла на Київщині 30 жовтня

Відключення світла на Київщині 30 жовтня. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 30 жовтня

Відключення світла на Київщині 30 жовтня. Джерело: ДТЕК

Чернігівська область

У Чернігівській області 30 жовтня за вказівкою НЕК "Укренерго" діють графіки погодинних відключень. В обленерго попередили, що в разі зміни ситуації в енергосистемі розклад можуть переглядати.

Відключення світла на Чернігівщині 30 жовтня

Відключення світла на Чернігівщині 30 жовтня. Джерело: Чернігівобленерго

Окремо в Чернігові сталася аварія на кабельній лінії, через яку без електропостачання залишилися близько 5,5 тисячі абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії.

Сумська область

У Конотопі та Конотопському районі, де повернули світло після 5-денного блекауту, можливі повторні відключення електроенергії. Причиною є ремонтні роботи.

"Це складний і поетапний процес. Внаслідок російської атаки в ніч на 24 жовтня було пошкоджено кілька енергетичних об’єктів. Енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільне електропостачання", – заявили в обленерго.

В області також відбуваються погодинні відключення світла, проте чіткого розкладу наразі немає. Причина – на час ремонтних робіт відключення за окремими адресами можуть відрізнятися від звичних графіків. Обленерго закликає перевіряти інформацію:

  • в особистому кабінеті "E-Svitlo";
  • на сайті в розділі "Відключення";
  • за телефонами 0 800 300 247 або 0542 659 659.

Полтавська область

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 30 жовтня становить:

  • з 06:00 до 06:30 – 1,5 черги;
  • з 06:30 до 07:30 – 2,5 черги;
  • з 07:30 до 21:00 – 3 черги;
  • з 21:00 до 23:59 – 1,5 черги.

Станом на 09:57 загальний графік за групами був недоступний на сайті "Полтаваобленерго". Шукати інформацію пропонують за дільницею.

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

  • 1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин);
  • 1.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
  • 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
  • 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.1 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
  • 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин);
  • 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
  • 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 6.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин).

Житомирська область

Діють графіки відключення. Години без світла за групами такі:

Відключення світла на Житомирщині 30 жовтня

Відключення світла на Житомирщині 30 жовтня. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 30 жовтня:

  • 1.1 – 10:00-13:30 (сумарно 3,5 години);
  • 1.2 – 10:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 10,5 години);
  • 2.1 – 10:00-13:30, 21:00-24:00 (сумарно 6,5 години);
  • 2.2 – 10:00-13:30, 21:00-24:00 (сумарно 6,5 години);
  • 3.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
  • 3.2 – 12:00-17:00 (сумарно 5 годин);
  • 4.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
  • 4.2 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
  • 5.1 – 06:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7,5 години);
  • 5.2 – 06:00-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 11 годин);
  • 6.1 – 09:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 4,5 години);
  • 6.2 – 06:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7,5 години).

Графік відключення світла за вулицею для кожного регіону: де дивитися

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують запровадити компенсації за зміну графіка споживання електроенергії. Очікується, що підприємства й домогосподарства зможуть отримувати винагороду, якщо переноситимуть частину навантаження з пікових годин на періоди меншого попиту та виконуватимуть умови договору з агрегатором.

Доповнюється....

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