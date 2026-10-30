Блекаут у Дніпрі, аварія в Києві та графіки по областях: що відбувається з відключеннями світла
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У п'ятницю, 30 жовтня, у частині регіонів України запроваджено погодинні відключення електроенергії. Відключення за розкладом діють не скрізь – у Дніпрі після російської атаки дуже складна ситуація зі світлом, запроваджено екстрені відключення, а мер міста оголосив про блекаут. Також графіки не діють у Києві на правому березі та в деяких районах Киівщини.
Про загальний режим відключень для населення заявили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
Відключення світла 30 жовтня: головне, що слід знати
- Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають від 18,75% до 31,25% споживачів (від 1,5 до 2,5 групи по 12,5% кожна). Утім, у деяких областях відключення сягнули 3 черг – 37,5% споживачів.
- Погодинні обмеження запроваджено у Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях.
- У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального – можуть відключати навіть уночі, або навпаки починати пізніше, ніж з 6 ранку.
- На Дніпропетровщині в Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району запроваджені екстрені відключення в результаті російської атаки. У частині Києва та Київщини графіки теж не діють.
- У Чернігові через аварію на кабельній лінії без електропостачання залишилися близько 5,5 тис. абонентів.
- Енергетики не виключають застосування аварійних графіків і в інших регіонах.
- Тривають і відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
- РФ продовжила атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури – станом на ранок було зафіксовано нові знеструмлення споживачів у Києві, Київській, Запорізькій та Харківській областях
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.
Світло в Дніпрі: яка ситуація
Увечері 29 жовтня російським обстрілом було пошкоджене обладнання магістральних мереж. Без електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів, повідомили в ДТЕК.
Зранку 30 жовтня в місті Дніпрі, прилеглих до нього районах і в частині Павлоградського району застосували екстрені відключення. Енергетики зазначили, що в області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога. За даними Міненерго, без електропостачання залишаються понад 190 тисяч споживачів.
Через відключення напруги електротранспорт у Дніпрі частково не працює. Він курсує так:
- трамваї маршрутів № 1, 5, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19 призупинено повністю;
- тролейбуси № 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21, А, Б призупинено повністю;
- тролейбуси з автономним ходом № 2, 7, 14, 17, 20 курсують за повним маршрутом до МОСТ-Сіті (без заїзду на вулицю Королеви Єлизавети II);
- тролейбуси з автономним ходом № 3, 15 курсують за повним маршрутом до площі Старомостова.
Мер Дніпра Борис Філатов уже назвав наслідки обстрілу в Дніпрі "блекаутом" (насправді блекаут – це системна аварія в об'єднаній енергосистемі України). Ситуація в місті залишається складною, незважаючи на постійну роботу енергетиків.
"Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує. Я не буду давати публічно зайвих деталей. Всі роблять все необхідне. Просто звертаюсь до всіх містян. Будь ласка, якщо є можливість – залишайтесь вдома, бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро. І ще. Я не знаю які знайти слова на п'ятий рік війни, щоб люди мали вдома запас води хоча б на одну-дві доби", – заявив Філатов.
Графіки відключення електроенергії сьогодні: дані по Україні
Київ
Зранку на правому березі відбулися аварійні відключення. Зокрема, в деяких районах зупинився електротранспорт.
"Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють. Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", – заявили в ДТЕК.
На лівому березі діють графіки. Загального графіку за групами споживачів для Києва, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
Київська область
Аварійні відключення зачепили і Київщину. Графіки не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.
У решті тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку. Графік такий:
Чернігівська область
У Чернігівській області 30 жовтня за вказівкою НЕК "Укренерго" діють графіки погодинних відключень. В обленерго попередили, що в разі зміни ситуації в енергосистемі розклад можуть переглядати.
Окремо в Чернігові сталася аварія на кабельній лінії, через яку без електропостачання залишилися близько 5,5 тисячі абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії.
Сумська область
У Конотопі та Конотопському районі, де повернули світло після 5-денного блекауту, можливі повторні відключення електроенергії. Причиною є ремонтні роботи.
"Це складний і поетапний процес. Внаслідок російської атаки в ніч на 24 жовтня було пошкоджено кілька енергетичних об’єктів. Енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільне електропостачання", – заявили в обленерго.
В області також відбуваються погодинні відключення світла, проте чіткого розкладу наразі немає. Причина – на час ремонтних робіт відключення за окремими адресами можуть відрізнятися від звичних графіків. Обленерго закликає перевіряти інформацію:
- в особистому кабінеті "E-Svitlo";
- на сайті в розділі "Відключення";
- за телефонами 0 800 300 247 або 0542 659 659.
Полтавська область
За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 30 жовтня становить:
- з 06:00 до 06:30 – 1,5 черги;
- з 06:30 до 07:30 – 2,5 черги;
- з 07:30 до 21:00 – 3 черги;
- з 21:00 до 23:59 – 1,5 черги.
Станом на 09:57 загальний графік за групами був недоступний на сайті "Полтаваобленерго". Шукати інформацію пропонують за дільницею.
Черкаська область
З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:
- 1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин);
- 1.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 4.1 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 4.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин);
- 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
- 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 6.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин).
Житомирська область
Діють графіки відключення. Години без світла за групами такі:
Харківська область
"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 30 жовтня:
- 1.1 – 10:00-13:30 (сумарно 3,5 години);
- 1.2 – 10:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 10,5 години);
- 2.1 – 10:00-13:30, 21:00-24:00 (сумарно 6,5 години);
- 2.2 – 10:00-13:30, 21:00-24:00 (сумарно 6,5 години);
- 3.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
- 3.2 – 12:00-17:00 (сумарно 5 годин);
- 4.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
- 4.2 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);
- 5.1 – 06:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7,5 години);
- 5.2 – 06:00-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 11 годин);
- 6.1 – 09:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 4,5 години);
- 6.2 – 06:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7,5 години).
Графік відключення світла за вулицею для кожного регіону: де дивитися
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують запровадити компенсації за зміну графіка споживання електроенергії. Очікується, що підприємства й домогосподарства зможуть отримувати винагороду, якщо переноситимуть частину навантаження з пікових годин на періоди меншого попиту та виконуватимуть умови договору з агрегатором.
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