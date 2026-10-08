Без опалення та світла по 16 годин на добу? Українцям розкрили реальний сценарій на зиму

В Україні наразі немає підстав прогнозувати відключення електроенергії по 16 годин на добу взимку 2026-2027 років, а нинішні обмеження значною мірою пов'язані з ремонтами та захистом енергетичної інфраструктури. Водночас, найбільші ризики він вбачає у можливих перебоях із теплопостачанням у Києві, Харкові, Одесі та інших містах через російські атаки на ТЕЦ, а перспектива енергетичного перемир'я з РФ оцінюється як малоймовірна.

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Про це розповів член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк в коментарі Telegraf. Він пояснив, чому графіки відключень застосовують ще до початку зими, які регіони перебувають у найбільшій небезпеці та чи можливе енергетичне перемир'я з Росією.

Чи залишатимуть українців без світла на 16 годин на добу

Останнім часом в Україні обговорюють можливість тривалих відключень електроенергії протягом осінньо-зимового періоду. Зокрема, раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко припускав, що в Києві світло можуть вимикати до 16 годин на добу.

Однак Нагорняк вважає такий сценарій необґрунтованим. За його словами, наразі немає передумов для настільки тривалих обмежень ані в столиці, ані в інших регіонах. "За моїми даними, немає жодних підстав стверджувати, що цієї зими можуть бути такі тривалі відключення. Ні в Києві, ні в інших регіонах України", – заявив парламентар.

Однією з головних причин він називає зміну балансу виробництва та споживання електроенергії. Через російські удари по металургійних та інших великих промислових підприємствах частина виробництв зупинилася або скоротила роботу. Відповідно, суттєво зменшилося споживання електроенергії промисловістю.

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У результаті, за оцінкою депутата, Україна наразі має певний профіцит генерації. Тобто загалом електростанції здатні виробляти більше електроенергії, ніж споживає країна. Показовою стала ситуація в липні та серпні, коли в окремі години Україна експортувала до Європейського Союзу (ЄС) більше електроенергії, ніж імпортувала.

Водночас Нагорняк визнає, що взимку ситуація зміниться. По-перше, скоротиться виробництво електроенергії сонячними електростанціями через меншу тривалість світлового дня. По-друге, зросте споживання населенням, оскільки українці активніше використовуватимуть електрообігрівачі та інші прилади.

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Попри це, депутат не очікує масштабного дефіциту генерації. На його думку, якщо відключення й застосовуватимуть, вони не обов'язково будуть тривалими, хоча ситуація відрізнятиметься залежно від регіону. При цьому називати конкретну кількість годин без світла Нагорняк не береться.

Чому світло вимикають уже зараз, хоча дефіциту немає

Наявність достатньої генерації не означає, що електроенергію завжди можна безперешкодно доставити до кожного споживача. Саме цим Нагорняк пояснює частину відключень, які українці спостерігають уже восени. За його словами, значна частина нинішніх обмежень пов'язана не з нестачею електроенергії, а з необхідністю проводити термінові ремонтні та захисні роботи.

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Зокрема, енергетики відновлюють пошкоджені російськими атаками лінії електропередач та опори. Одночасно на підстанціях "Укренерго" тривають роботи з облаштування фізичного захисту потужних трансформаторів. Йдеться про спеціальні залізобетонні конструкції та антидронові металеві сітки, які мають зменшувати ризик пошкодження критично важливого обладнання.

Для виконання частини таких робіт необхідно тимчасово виводити трансформатори з експлуатації. Наприклад, якщо на підстанції працюють три трансформатори, один або два можуть вимикати на час будівельно-монтажних робіт. У такому випадку потужності обладнання, яке залишається в роботі, може бути недостатньо для забезпечення всіх споживачів без обмежень.

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Росія змінює тактику атак – під загрозою лінії електропередач

Окремим викликом для української енергосистеми стало використання Росією безпілотників, призначених для ураження ліній електропередач та електроопор. Нагорняк пояснює, що російські війська намагаються порушити передачу електроенергії між різними частинами країни.

Передусім це стосується регіонів, які залежать від електроенергії, виробленої атомними електростанціями. Найбільш уразливими залишаються східні області та Лівобережжя України. Однією з причин є окупація Запорізької атомної електростанції, яка раніше забезпечувала значну частину потреб цих територій.

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Натомість західні регіони мають кращу ситуацію із власною генерацією. За словами депутата, Росія намагатиметься пошкоджувати магістральні лінії, щоб ускладнити передачу електроенергії з одних регіонів до інших.

Водночас Нагорняк переконаний, що енергетики мають відпрацьовані алгоритми відновлення пошкоджених об'єктів. У разі руйнування електроопор їх можуть ремонтувати або замінювати, відновлюючи передачу електроенергії. Однак, швидкість таких робіт залежатиме від масштабів пошкоджень, доступності обладнання та безпекової ситуації.

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Ще одна загроза, яку обговорюють напередодні зими, – можливі спроби Росії ізолювати українські атомні електростанції від загальної енергосистеми. Нагорняк вважає успішну реалізацію такого сценарію малоймовірною.

За його словами, для повного відключення атомної генерації від енергосистеми росіянам довелося б завдати масштабних пошкоджень критично важливій інфраструктурі, зокрема пристанційним підстанціям. Депутат припускає, що атаки на такі об'єкти можуть призвести до нового рівня міжнародної ескалації та додаткових санкцій проти Росії.

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Найбільша загроза взимку – не електроенергія, а опалення

Попри відносно оптимістичні оцінки ситуації з електропостачанням, Нагорняк попереджає про значно серйозніші ризики для централізованого опалення. Особливо вразливими залишаються міста, в яких значна частина житлового фонду залежить від великих теплоелектроцентралей.

Серед них депутат назвав Київ, Харків, Одесу, Миколаїв, Херсон та інші населені пункти, які перебувають під загрозою ракетних ударів. Основний ризик полягає в можливому ураженні машинних залів міських ТЕЦ. У разі серйозних пошкоджень таких об'єктів відновлення теплопостачання може бути складним і тривалим.

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При цьому, за словами Нагорняка, ситуація відрізняється залежно від того, наскільки активно міста розвивали резервні джерела тепла протягом останніх років. Ті громади, які отримували від міжнародних партнерів когенераційні установки, мобільні котельні та інше обладнання, мають більше можливостей підтримувати теплопостачання у разі пошкодження основних джерел.

Чому Київ залишається в зоні особливого ризику

Окрему увагу Нагорняк приділив ситуації в столиці. За його оцінкою, Київ досі не має достатньо розвиненої системи резервного теплопостачання, яка могла б повноцінно замінити великі міські ТЕЦ у разі їхнього пошкодження.

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Депутат пояснив, що протягом попередніх років столиця отримувала від міжнародних донорів генератори та іншу гуманітарну допомогу, однак порівняно менше когенераційних установок і малих модульних котелень. Активніше питання децентралізації теплопостачання почали вирішувати після проблем попереднього опалювального сезону, коли частина киян залишилася без тепла.

Проте швидко перебудувати систему теплопостачання багатомільйонного міста неможливо. Причина полягає не лише у вартості обладнання. Київ має велику кількість багатоповерхових будинків, розгалужені підземні теплові мережі та інфраструктуру, яка десятиліттями формувалася навколо великих централізованих джерел тепла.

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Щоб замінити їх модульними котельнями, необхідно не просто встановити нове обладнання, а й побудувати відповідні теплотраси та інтегрувати їх в існуючу систему. За оцінкою Нагорняка, така модернізація потребує величезних інвестицій і не може бути завершена за один або навіть три роки.

Чому виникли проблеми з фінансуванням підготовки до зими

Ще одним фактором ризику депутат назвав затримки бюджетного фінансування робіт із підвищення стійкості енергетичної інфраструктури. За його словами, на момент інтерв'ю Державна казначейська служба обмежувала фінансування низки видатків, надаючи пріоритет обороні та захищеним статтям бюджету.

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Йдеться, зокрема, про фінансування потреб військових, пенсій, заробітних плат учителів і медичних працівників. Після забезпечення цих напрямів кошти мають спрямовуватися на інші потреби, включно з енергетикою та реалізацією планів стійкості.

При цьому Нагорняк наголосив, що затримки фінансування не означають повної зупинки будівельних і ремонтних робіт. За його словами, замовники можуть домовлятися з підрядниками про продовження виконання проєктів із тимчасовим використанням власних фінансових ресурсів.

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Чи можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією

Нагорняк також прокоментував можливість домовленостей про припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні зими. На його думку, наразі розраховувати на таке перемир'я не варто.

Депутат припускає, що російське керівництво продовжує сподіватися на можливість завдати критичних пошкоджень українській енергосистемі та використати це для тиску на Україну. Водночас, за його оцінкою, Кремль може недооцінювати спроможності українських військових завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

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Нагорняк вважає, що удари по російських нафтопереробних заводах самі по собі не створюють для мешканців великих російських міст таких наслідків, які українці переживають через атаки на електро- та теплопостачання. У зв'язку з цим він висловився за дзеркальну відповідь на російські удари, припускаючи, що відчутні наслідки для російської енергетики могли б вплинути на суспільні настрої всередині РФ.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, зарядні станції в Україні зараз коштують приблизно від 23-40 тис. грн за базові моделі до 100 тис. грн і більше за обладнання потужністю від 3 кВт, при цьому різкого зростання цін поки не спостерігається. Водночас українці дедалі частіше не оплачують таку покупку одразу, якщо раніше 70% клієнтів купували станції за власні кошти, то тепер близько 70% оформлюють їх у кредит.