Землю під "Шутерсом" Баленка досі не оформили? Хто має відповісти за використання комунальної ділянки

Будівлю колишнього клубу "Шутерс" на Печерську арештували ще в червні, а питання землі під нею досі залишається відкритим. Історія будівлі на вул. Князів Острозьких, 8, корпус 22, набула розголосу після того, як мешканці сусіднього ОСББ звернули увагу на масштаб робіт біля колишнього клубу. Навколо будівлі з’явився металевий каркас, і міський департамент видав припис із вимогою надати документи на його розміщення.

Приміщення належить ТОВ "Кінгфішер" (власники – депутат Київміськради Ігор Баленко разом з партнером). Згодом суд арештував будівлю в межах кримінального провадження, у матеріалах якого йдеться про обставини оформлення права власності на неї. Тоді як відомостей про окреме кримінальне провадження щодо користування землею під клубом OBOZ.UA у відкритих джерелах не знайшов. На підставі чого компанія Баленка користується землею і чи хтось платить за це в бюджет, не знають ані в місцевій владі, ані в правоохоронних органах. Детальніше – читайте в матеріалі.

Кому належить земля

У двох ухвалах Печерського райсуду щодо "Шутерсу" йдеться про ділянки з кадастровими номерами 8000000000:82:033:0034 та 8000000000:82:033:0033. Обидві належать територіальній громаді Києва. Перша має площу 0,0794 га, або 794 кв. м. Її сформували внаслідок поділу більшої ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:033:0001. Саме щодо неї редакція раніше отримала пояснення від ДП "Завод "Арсенал"" і Департаменту земельних ресурсів КМДА.

За даними, які раніше оприлюднив OBOZ.UA, ділянка обліковувалася в постійному користуванні "Арсеналу". На підприємстві повідомили, що ще у 2021 році дали згоду на припинення цього права, оскільки право власності на розташовані там об’єкти нерухомості перейшло до інших осіб. Тодішній виконувач обов’язків директора заводу Михайло Ліщинський також повідомив, що, на думку підприємства, підстав сплачувати земельний податок за цю ділянку в нього немає. Чи зареєстрували припинення права постійного користування після згоди "Арсеналу", редакції встановити не вдалося.

"Підстав для сплати земельного податку (або його відшкодування іншою юридичною особою) у підприємства немає", – повідомив т.в.о. директора Михайло Ліщинський.

Водночас ТОВ "Кінгфішер" зверталося до міської влади з проханням надати землю під клубом в оренду. Заступниця директора Департаменту земельних ресурсів КМДА Лариса Касяненко повідомила OBOZ.UA, що міська адміністрація за поданням департаменту не видавала розпоряджень про передачу ділянки товариству в оренду чи суборенду або про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою.

Баленку належить 50% ТОВ "Кінгфішер". Інші 50% належать його партнеру Роберту Макнілу. Сам Баленко, за даними Київради, входить до постійної комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Чи розглядала комісія звернення "Кінгфішера" щодо землі під колишнім клубом, з оприлюдненої відповіді КМДА встановити неможливо.

Що відомо про арешт будівлі та провадження

16 червня 2026 року Печерський райсуд Києва арештував будівлю колишнього клубу площею 1053,2 кв. м. Перед цим прокурор визнав її речовим доказом у кримінальному провадженні № 42025102060000154 від 9 жовтня 2025 року. У серпні адвокат "Кінгфішера" просив скасувати арешт. Суд відмовив, оскільки наведені аргументи не доводили, що арешт був необґрунтованим або що потреба в ньому відпала.

Представник Баленка у відповіді OBOZ.UA виклав позицію депутата. За словами адвоката, "Кінгфішер" придбав понад 950 кв. м нерухомості ще у 2006 році за договором купівлі-продажу. Адвокат наголосив, що обставини придбання майна та подальші реєстраційні дії слід оцінювати окремо. Його пояснення стосувалося придбання будівлі.

Землю під "Шутерсом" Баленка... Розгорнути

OBOZ.UA неодноразово звертався до Печерської окружної прокуратури щодо землі під колишнім клубом. В оприлюднених ухвалах обидві ділянки згадуються як місце розташування будівлі. З цих документів неможливо встановити, чи перевіряло слідство, хто фактично користувався землею, на яких підставах і чи отримував Київ за це кошти.

Чи платить хтось за землю під "Шутерсом"

Досі невідомо, чи надходили до бюджету земельний податок, орендна плата або кошти за фактичне користування ділянками. За загальним правилом земельний податок сплачують власники землі та постійні землекористувачі, а орендну плату за комунальну землю – орендарі. Щодо ділянки площею 794 кв. м відома позиція "Арсеналу" про відсутність підстав для сплати податку. У відповіді КМДА йдеться про те, що розпорядження про передачу землі "Кінгфішеру" не видавали. Даних про фактичні надходження ці відповіді не містять.

Місто може через суд вимагати кошти за фактичне користування комунальною землею, якщо встановить, що нею користувалися без належної правової підстави. У подібних спорах Верховний Суд вказує, що потрібно встановити, хто саме користувався ділянкою, якою площею і протягом якого періоду, а також визначити суму, яку мала б отримати громада.

Відтоді, як "Арсенал" погодився на припинення права користування ділянкою площею 794 кв. м, минуло близько п’яти років. Досі немає публічної відповіді, хто має оформлене право користування кожною з двох ділянок і чи отримував Київ за них гроші. Редакція також не знайшла оприлюдненого розрахунку плати за фактичне користування землею або позову міста до "Кінгфішера" про її стягнення. Далі буде...