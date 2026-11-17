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Зарплати, трудова міграція, податки
Ілюстрація на тему зарплат в Україні.
За нещодавно оприлюдненими даними Eurostat, середня річна зарплата працівника в ЄС, скоригована до повної зайнятості, за 2025 рік становила 41 500 євро.
(У Люксембурзі цей показник становив 85 600 євро, у Данії – приблизно 73 500 євро.)
В Україні ж, згідно з орієнтовним розрахунком на основі даних Держстату та курсу НБУ, середня річна зарплата становить близько 6 600 євро.
Таким чином, українська середня зарплата становить приблизно 16% від середнього рівня ЄС.
При цьому Україна значно відстає навіть від країн із найнижчими в ЄС зарплатами:
приміром, в Болгарії середня річна зарплата становила 16 200 євро,
у Греції – близько 18 800 євро,
в Угорщині – близько 20 100 євро.
Тож Україні доводиться конкурувати за працівників не лише з найбагатшими країнами Європи,
а й із державами, які самі протягом тривалого часу втрачали населення через трудову міграцію.
Фахівці в зв’язку з цим слушно зазначають:
Україна фінансує освіту та професійну підготовку громадян,
однак якщо вони потім працюють у Польщі, Чехії чи Німеччині, то:
саме там тоді й створюється головна база для оподаткування – додана вартість,
а також сплачуються "трудові" податки.
Таким чином, Україна фактично фінансує Захід.
В цьому контексті цікаво, що, приміром, Білл Гейтс закликає підвищити в Америці – й не тільки там – податки саме з мільярдерів:
як протидію неминучим наслідкам у найближчому майбутньому подальшого впровадження ШІ,
бо, на його думку, штучний інтелект може ще більше збільшити розрив між багатими та бідними,
в зв’язку з чим він і пропонує державам підвищити податки для найбагатших;
але ж поки геніальний американський мільярдер каже про підвищення податків з мільярдерів -
в Україні кажуть про підвищення податків із приватних підприємців.
От люди й не повертаються.
Ще й додатково тікають.
Тому ми фактично й фінансуємо Захід:
не тільки розмір оплати праці зовсім інший,
але ще й неспівставно різне ставлення до оподаткування.
За такої ситуації скупий навіть не платить двічі:
вистачає й одного разу,
але йому – не платить ніхто.
Україна поступово стає країною пенсіонерів та інвалідів, утримувати яких мають ті, хто залишився, тобто й в себе не дуже вірить…
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