Запуск еАкцизу в Україні перенесли на 2027 рік: коли запрацюють нові правила

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який переносить повноцінний запуск еАкцизу в Україні з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року, тож виробники, імпортери та продавці алкоголю й тютюнової продукції отримають більше часу для підготовки. До кінця червня 2027 року система працюватиме в тестовому режимі, паперові акцизні марки залишатимуться чинними, а підприємствам потрібно буде зареєструватися в електронній системі у визначені законом строки.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Як повідомляється в оприлюдненому законі, перенесення строків пов’язане з необхідністю завершити технічну й організаційну підготовку системи, а також врахувати безпекові виклики в умовах воєнного стану.

До повноцінного запуску бізнес зможе продовжувати працювати за чинними правилами маркування підакцизної продукції.

Коли запрацює еАкциз

Відповідно до Закону України від 13 жовтня 2026 року № 5013-IX, повноцінне запровадження електронної системи простежуваності обігу підакцизних товарів перенесли на 1 липня 2027 року. Раніше старт був запланований на 1 листопада 2026-го.

Нові правила стосуватимуться алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, які використовуються в електронних сигаретах. Система має забезпечити електронне маркування такої продукції та простежуваність її обігу. Перенесення дати означає, що компанії отримають додаткові місяці для підготовки внутрішніх процесів до роботи з новою державною електронною системою.

Зокрема, виробникам та імпортерам потрібно буде адаптувати IT-інфраструктуру, налаштувати касове й облікове обладнання та забезпечити обмін даними з державними сервісами. Рішення також дає змогу продовжити тестування системи до її повноцінного впровадження, щоб учасники ринку мали більше часу для виявлення й усунення можливих технічних проблем.

Як працюватиме перехідний період

До 1 липня 2027 року для бізнесу діятиме перехідний період, протягом якого можна буде завершити технічну та організаційну підготовку. У цей час алкогольні напої, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет продовжать маркувати паперовими марками акцизного податку за чинними правилами.

Водночас електронна система не залишатиметься бездіяльною: до 30 червня 2027 року включно вона працюватиме в тестовому режимі. Зазначається, що це дасть змогу підприємствам перевірити готовність своїх облікових систем та обладнання до майбутнього переходу.

Отже, перенесення строків не скасовує запровадження еАкцизу, а лише відтерміновує обов’язковий перехід на новий формат. Бізнесу варто використати цей час, щоб підготувати програмне забезпечення, перевірити роботу касових апаратів і налагодити взаємодію з державною електронною системою.

Коли підприємствам потрібно зареєструватися в системі

Окремі строки передбачені для реєстрації суб’єктів господарювання в електронній системі як економічних операторів. Дата залежатиме від того, коли компанія отримала ліцензію на виробництво або обіг відповідної підакцизної продукції. Згідно з оприлюдненими роз’ясненнями, передбачено такі строки:

до 1 квітня 2027 року – для суб’єктів господарювання, які станом на 1 січня 2027 року матимуть ліцензії на право виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів або рідин для електронних сигарет;

не пізніше 1 квітня 2027 року – для тих, хто отримає відповідні ліцензії в період із 1 січня до 20 березня 2027 року;

до початку відповідного виду діяльності – для суб’єктів господарювання, які отримають такі ліцензії починаючи з 21 березня 2027 року.

Таким чином, підприємствам важливо не лише підготувати обладнання та програмне забезпечення, а й вчасно пройти реєстрацію. Недотримання встановлених строків може ускладнити підготовку до переходу на новий порядок роботи.

Що робитиме податкова служба

Державна податкова служба продовжить роз’яснювальну роботу щодо впровадження еАкцизу. Також передбачені тестування електронних сервісів і консультаційна підтримка платників податків. Зазначається, що це має допомогти учасникам ринку розібратися з процедурою реєстрації, технічними вимогами та особливостями взаємодії з електронною системою до її повноцінного запуску.

Виробникам, імпортерам, роздрібним продавцям та іншим підприємствам, які працюють із підакцизними товарами, рекомендують не відкладати підготовку на останні місяці перед новою датою. Додатковий час можна використати для перевірки облікових процесів, навчання працівників і тестування технічних рішень.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, ВРУ ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження 20% ПДВ на комерційні онлайн-покупки з-за кордону вартістю до 150 євро, зокрема через маркетплейси Temu та AliExpress. Нараховувати та сплачувати податок мають продавці або електронні платформи, а нові правила планують запровадити не раніше 1 липня 2027 року.