ЄС виділив рекордну виплату Україні: на що витратять гроші

Європейський Союз (ЄС) схвалив Україні майже €8 млрд у межах Ukraine Facility – це найбільша одноразова виплата за всю історію програми, причому близько €5 млрд надійдуть із позики на підтримку України у 2026 році. Кошти погодили після виконання понад 20 цільових кроків реформ, а після надходження цього траншу загальна сума виплат Україні за Планом для України перевищить €40 млрд.

Рішення ухвалила Рада ЄС 16 листопада 2026 року. Підставою для виділення коштів стало виконання Україною понад 20 цільових показників, передбачених Планом для України.

Звідки надійдуть майже €8 млрд і чому ця виплата рекордна

Загальний обсяг погодженого фінансування становить трохи менше €8 млрд. Водночас важливо, що ці кошти мають різні джерела, близько €5 млрд надійдуть із ресурсів, передбачених у межах Позики на підтримку України (Ukraine Support Loan) у 2026 році. Решта суми також буде спрямована в межах механізму Ukraine Facility, однак у повідомленні Ради ЄС її окреме походження не деталізується.

Зазначається, що це найбільша одноразова виплата Україні за всю історію програми. Для порівняння: у вересні 2026 року Рада ЄС схвалила попередній, восьмий регулярний платіж обсягом майже €3 млрд. Тоді фінансування погодили після виконання Україною десяти цільових кроків, а частина коштів – майже €800 млн – уперше надійшла з позики Ukraine Support Loan.

Президент України Володимир Зеленський подякував Європейській комісії та Європейській раді за схвалення найбільшої одноразової виплати Україні в межах Ukraine Facility – майже €8 млрд. За його словами, фінансування особливо важливе напередодні зими, коли через російські атаки зростають потреби у підтримці енергетики, тепло- та водопостачання й іншої критичної інфраструктури.

Глава держави також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за зусилля щодо прискорення підготовки платежу. Зеленський наголосив, що Україна виконала понад 20 зобов'язань щодо реформ, і висловив сподівання, що цей прогрес сприятиме відкриттю двох останніх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.

За що Україна отримає фінансування

Погодження коштів стало можливим після виконання Україною понад 20 цільових показників, пов'язаних із реформами в ключових сферах. Це одна з основних умов програми, фінансування не надається автоматично, а залежить від прогресу у виконанні зобов'язань, зафіксованих у Плані для України. Серед напрямів, за якими Україна виконала необхідні кроки:

судова система – реформи, спрямовані на вдосконалення правосуддя та зміцнення верховенства права;

боротьба з корупцією та відмиванням коштів – заходи для посилення прозорості та протидії незаконним фінансовим операціям;

фінансові ринки – зміни для розвитку фінансової системи та її узгодження з європейськими підходами;

управління державними активами – підвищення ефективності використання майна та ресурсів держави;

людський капітал – кроки, пов'язані з розвитком потенціалу громадян і кадрових ресурсів;

бізнес-середовище – поліпшення умов для підприємництва та економічної діяльності;

децентралізація та регіональна політика – розвиток місцевого самоврядування й управління на регіональному рівні;

енергетика – реформи енергетичного сектору;

агропродовольчий сектор – зміни у сфері сільського господарства та виробництва харчових продуктів;

цифрова трансформація – розвиток цифрових інструментів і державних сервісів;

охорона довкілля – заходи, пов'язані з екологічною політикою та захистом навколишнього середовища.

На що спрямують гроші Євросоюзу

Фінансування в межах Ukraine Facility має кілька важливих завдань. Насамперед воно покликане підтримувати макрофінансову стабільність України, тобто допомагати державі виконувати фінансові зобов'язання та зберігати стійкість економіки в умовах повномасштабної війни.

Крім того, кошти призначені для підтримки відновлення та модернізації країни, це передбачає фінансову основу для реалізації реформ, відбудови та подальшого розвитку держави. Ще один напрям – забезпечення безперебійної роботи органів державного управління.

В умовах війни Україні необхідно підтримувати функціонування державних інституцій і суспільно важливих послуг, тому стабільне зовнішнє фінансування залишається важливим для бюджету. Водночас Ukraine Facility не є безумовною фінансовою допомогою. Виплати прив'язані до виконання погоджених реформ та інвестиційних кроків, а їхній перелік визначений у Плані для України.

Що таке Ukraine Facility та скільки грошей передбачено для України

Програму Ukraine Facility започаткували 1 березня 2024 року. Вона розрахована на період до 2027 року та передбачає понад €50 млрд фінансової підтримки у вигляді грантів і позик.

Механізм створили для того, щоб забезпечити Україні передбачуване фінансування відновлення, реконструкції та модернізації. Водночас програма має допомагати країні продовжувати реформи, необхідні для наближення до членства в ЄС.

Основою виплат є План для України (Ukraine Plan) – стратегічний документ, у якому визначені пріоритети відновлення, перелік реформ та графік їхнього впровадження. Його положення загалом узгоджені з цілями України щодо вступу до Європейського Союзу.

Схвалений платіж стане дев'ятим траншем у межах регулярного фінансування за Планом для України. Після його здійснення загальний обсяг коштів, які Україна отримала за цим планом із середини 2024 року, перевищить €40 млрд.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, уряди Угорщини, Чехії та Словаччини відмовляються брати участь у наданні фінансових гарантій під нову позику у 45 млрд євро, яку Європейський Союз збирається виділити Україні у 2027 році. Якщо в ЄС не зможуть переконати їх виступити єдиним фронтом на підтримку України, для цих країн можуть зробити виключення.