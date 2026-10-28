ЄС відмовився фінансувати Україну самотужки: допомога від інших країн може впасти в 5 разів

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У 2027 році Україна ризикує зіткнутися з критичним скороченням фінансування від міжнародних партнерів поза межами Європейського Союзу. За прогнозами Європейської комісії, обсяг цієї підтримки може впасти майже вп'ятеро – із 19 млрд євро у 2026 році до лише 4 млрд у 2027-му.

Найбільше падіння спостерігається серед ключових партнерів по "Великій сімці" (G7): США, Велика Британія, Канада та Японія сукупно планують виділити лише 1 млрд євро. Про це повідомляє Financial Times.

Яка ситуація з фінансуванням наразі

Згідно з внутрішніми аналітичними даними Єврокомісії поточні зобов'язання неєвропейських союзників виглядають наступним чином:

адміністрація Дональда Трампа повністю зупинила прямі дотації держбюджету та військове фінансування для України;

Велика Британія, Канада та Японія разом із США заклали сукупно лише 1 млрд євро на 2027 рік;

в ЄС підтверджують раніше озвучену президентом України Володимиром Зеленським потребу у 70 млрд євро на наступний рік для покриття базових видатків та закупівель зброї.

Окрім цього, аналіз свідчить про невиконання країнами-членами НАТО зобов'язань щодо військової допомоги Україні на суму 13 млрд євро із раніше узгодженого пакета в 70 млрд євро.

Дипломатичний тиск Брюсселя

На тлі такої диспропорції Брюссель чинить системний тиск на союзників по G7, наголошуючи, що Євросоюз забезпечує понад 80% усього задекларованого фінансування України на 2027 рік і не зможе самотужки перекрити сформований дефіцит.

"Європа не може самотужки задовольнити фінансові потреби України. Міжнародні партнери, включно з членами НАТО, повинні негайно активізуватися", – підкреслюють у Єврокомісії.

Реакція партнерів

Велика Британія

Міністр фінансів Джон Гілі заявив про пошук нових механізмів підтримки перед оприлюдненням національного бюджету, підкресливши, що "майбутнє України – це майбутнє європейської безпеки".

Канада та Японія

Уряди країн готують власні бюджетні плани на листопад 2026 року та зазначають, що опрацьовують варіанти допомоги у співпраці з іншими членами G7, хоча наразі уникають конкретних обіцянок.

Аби не допустити бюджетного колапсу в Україні, лідери ЄС на саміті наприкінці листопада обговорять екстрені заходи, серед яких – спільний випуск єврооблігацій та залучення доходів від заморожених російських активів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, озвучений дефіцит партнери України пропонують покрити наступним чином: до 45 млрд євро мають покрити країни Євросоюзу у формі кредитного пакета, а решту – країни поза межами ЄС. Водночас уряди Угорщини, Чехії, Словаччини та Болгарії вже відмовилися брати участь у новій кредитній програмі.