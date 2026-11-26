ЄС остаточно ухвалив бюджет на 2027 рік: скільки грошей виділять на Україну

У ЄС погодили бюджет на 2027 рік.

Європейський Союз затвердив бюджет на 2027 рік, у якому передбачив кошти на безпеку, оборону, енергетику, гуманітарну допомогу та інші спільні програми. Погоджений кошторис передбачає зокрема 650 млн євро на обслуговування боргу за Позикою на підтримку України.

Це означає, що частина фінансування, пов’язаного з Україною, не означає виділення нових грошей для нашої держави. Тому питання подальшої фінансової підтримки України у 2027 році потребуватиме окремих домовленостей із партнерами, заявив нардеп Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Скільки грошей і на що хочуть витратити у ЄС

Загальний обсяг бюджету ЄС на наступний рік становитиме 199,7 млрд євро зобов’язань і 211,5 млрд євро виплат. Це 0,99% валового національного доходу Євросоюзу.

Під час обговорення голова бюджетного комітету Європарламенту Йоганн Ван Овертвелдт наголосив, що сучасні виклики потребують більшої уваги до безпеки, оборони, енергетики та технологій, тоді як чинна довгострокова бюджетна рамка залишає для цього обмежені можливості.

Крім того, депутати домоглися додаткових 300 млн євро на пріоритетні програми. Кошти розподілять між кількома напрямами:

39 млн євро – на програми "Південне партнерство" та "Східне партнерство";

по 30 млн євро – на гуманітарну допомогу та управління кордонами;

– на гуманітарну допомогу та управління кордонами; 22,5 млн євро – на транспортні й енергетичні мережі;

– на транспортні й енергетичні мережі; 21,5 млн євро – на програму досліджень та інновацій Horizon Europe;

– на програму досліджень та інновацій Horizon Europe; 14 млн євро – на освітню програму Erasmus+;

– на освітню програму Erasmus+; 10 млн євро – на військову мобільність.

Чи отримає Україна додаткові гроші у 2027 році

650 млн євро, які виділять на обслуговування боргу, спрямують на сплату запозичень, за рахунок яких сформували позику. Тобто про нову фінансову допомогу Україні не йдеться: гроші залишаться в бюджеті ЄС і підуть на обслуговування боргових зобов’язань.

Водночас Європейський парламент, Рада ЄС і Європейська комісія у спільній заяві визнали можливість покрити ці витрати через спеціальний інструмент Позики на підтримку України у 2027 році.

Отже, затвердження бюджету Євросоюзу саме по собі не вирішує питання фінансування України на наступний рік. Для забезпечення подальшої підтримки Києву та європейським партнерам доведеться заздалегідь узгодити відповідні механізми.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, 20 листопада Україна отримала від ЄС майже 8 млрд євро у межах Ukraine Facility – це найбільша одноразова виплата за всю історію програми. Гроші підуть на першочергові бюджетні потреби – тобто, фінансування пенсій, соцвиплат, зарплат бюджетникам, погашення боргів.