ЄС готовий дати Україні кредит на 45 млрд євро: хто погашатиме борг

Європейська комісія запропонувала надати Україні до 45 млрд євро додаткової допомоги у 2027 році. Згідно інформації, до 20 млрд євро спрямують на бюджетні потреби, а ще до 25 млрд євро – на зміцнення оборони. Кошти мають покрити майже дві третини потреб України на наступний рік, а основну суму кредиту за запропонованим механізмом потрібно буде повертати лише після отримання репарацій від Росії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Допомога доповнить уже передбачений пакет підтримки Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Водночас, нові кошти поки не є гарантованими виплатами, пропозицію мають розглянути та погодити Європейський парламент і Рада ЄС.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, новий пакет допомоги може становити до 45 млрд євро. Його планують розділити на два основні напрями, кожен із яких має забезпечити окремі потреби України.

Перший напрям – до 20 млрд євро бюджетної підтримки. Кошти мають допомогти Україні фінансувати державні видатки та підтримувати стабільну роботу бюджетної системи. Для країни, яка змушена спрямовувати значні ресурси на оборону, зовнішнє фінансування залишається важливим джерелом покриття цивільних бюджетних потреб.

Другий напрям – до 25 млрд євро на зміцнення оборонних спроможностей України. Йдеться про фінансовий ресурс для посилення можливостей країни протистояти російській агресії. Оборонна складова має стати найбільшою частиною запропонованого пакета.

На що Україні потрібні 70 млрд євро у 2027 році

Необхідність додаткового фінансування обговорювали під час нещодавнього візиту української сторони до Брюсселя. Тоді партнерам представили оцінку фінансових потреб України на 2027 рік – приблизно 70 млрд євро.

За словами української сторони, запропонований Єврокомісією пакет на 45 млрд євро може покрити майже дві третини цієї суми. Зазначається, що це суттєво наблизить Україну до забезпечення необхідного фінансування на наступний рік, однак не закриє всього дефіциту. Решту коштів Україна планує залучати за підтримки інших міжнародних партнерів, зокрема країн G7 та союзників за межами Європейського Союзу.

Фінансові потреби України пов'язані насамперед із продовженням війни та необхідністю одночасно забезпечувати оборону й роботу держави. Значні ресурси потрібні для фінансування сектору безпеки й оборони, виконання бюджетних зобов'язань, підтримки державних послуг та збереження економічної стійкості.

Окремо наголошується, що потреби України на 2026 рік уже забезпечені. Тому нова пропозиція Єврокомісії стосується саме додаткового фінансового ресурсу на 2027 рік і має допомогти заздалегідь закрити значну частину майбутнього дефіциту.

Коли Україна має повернути кредит

Одна з ключових особливостей запропонованого механізму – умови погашення основної суми кредиту. Згідно з представленою ініціативою, Україна має повертати основну суму позики лише після отримання репарацій від Росії. Механізм пов'язує повернення коштів із компенсацією збитків, завданих російською агресією.

Новий пакет не замінює попередні зобов'язання Європейського Союзу, а має доповнити вже передбачене фінансування в межах Ukraine Support Loan. Інструмент передбачає допомогу Україні обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Отже, Єврокомісія пропонує створити додатковий механізм, який дозволить залучити ще до 45 млрд євро на потреби 2027 року. Його мета – забезпечити більшу частину фінансування, необхідного для проходження наступного року в умовах війни.

Українська сторона наголошує на важливості якнайшвидшого ухвалення рішення. Для цього пропозицію Єврокомісії мають підтримати Європейський парламент і Рада Європейського Союзу, а також держави – члени ЄС. У разі погодження нового механізму Україна отримає додаткові гарантії фінансової підтримки на наступний рік.

Окрім фінансової підтримки Євросоюзу, Україна продовжує переговори з іншими міжнародними партнерами. Йдеться насамперед про країни G7 та держави, які послідовно допомагають Україні протистояти російській агресії. Серед таких союзників називають Велику Британію, Канаду, Японію та Норвегію. Українська сторона окремо подякувала цим країнам за допомогу в захисті життя та підтримці обороноздатності.

Також було відзначено ініціативу Європейської комісії щодо залучення додаткової допомоги від міжнародних партнерів через нові механізми. Вони мають встановити зрозумілі правила надання та координації фінансування, щоб різні держави могли ефективніше об'єднувати зусилля.