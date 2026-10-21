Відставка Пишного виявилася фейком: у НБУ зробили офіційно заяву

Очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний 21 жовтня станом на 15:50 не подавав у відставку зі своєї посади.

Відповідні заяви джерел медіа офіційноспростували в Нацбанку. Медіа ж стверджували, що нібито причиною рішення Пишного став його стан здоров'я.

"НБУ офіційно спростовує чутки про нібито відставку голови Національного банку Андрія Пишного", – йдеться в повідомлення регулятора.

Допис офіційного акаунту НБУ. Джерело: t.me/nbu_ua (скриншот)

Раніше того ж дня в НБУ підтвердили проведення обшуків НАБУ в своєму приміщенні. В НБУ зазначили, що продовжують працювати в штатному режимі. При тому там пообіцяли надати додаткові пояснення, щойно закінчаться процесуальні дії.

"НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку. Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій", – зазначили в НБУ.

За даними джерел, йшлося про обшуки на робочому місці Пишного, а також за місцем проживання неназванного співробітника Нацбанку. Однак ці дані офіційно не підтверджувалися. Також відомо, що жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.

Хто такий Андрій Пишний

Андрія Пишного обуло офіційно призначено головою Національного банку України 7 жовтня 2022 року. На посаді він змінив Кирила Шевченка, який пішов у відставку за станом здоров'я.

Більшу частину своєї кар'єри Пишний пропрацював у Ощадбанку. До "Ощаду" Пишний прийшов відразу після університету, в 2000 році. У держбанку побудував кар'єру: починав у юридичному управлінні та закінчив на найвищій посаді – головою правління.

До призначення в НБУ Пишний працював у групі Єрмака – Макфола. Він розробляв пропозиції щодо нових санкцій проти РФ, а також досліджував ефективність уже чинних обмежень. Пишного також розглядали на посаду голови Укрексімбанку.

Також відомо, що у 34 роки Пишний практично повністю втратив слух (зараз йому 47 років). З того моменту банкір зайнявся проєктом "Відчуй" та допомагає адаптуватися людям із проблемами слуху. У своїх інтерв'ю він заявляв, що свідомо відмовився від мови жестів і вчився читати по губах.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Національний банк прийняв рішення про невідповідність голови правління Сенс Банку Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ прийняв 1 вересня 2026 року.