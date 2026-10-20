В ЄС погодилися закрити "діру" в бюджеті Україні: де хочуть взяти 70 млрд євро

Європейський Союз (ЄС) погодився надати Україні 70 млрд євро додаткового фінансування у 2027 році за запитом президента Володимира Зеленського. Серед можливих джерел цих коштів – спільне запозичення країн-членів ЄС та заморожені активи Росії.

Про це повідомляє Euronews. Зазначається, що переоцінка потреби в коштах пов’язана з ескалацією російських обстрілів, озвучену Зеленським суму планують сплямувати на:

Збройні сили України та розширення виробництва безпілотників (40,5 млрд євро);

пряму бюджетну підтримку (29,5 млрд євро).

Основний сценарій фінансування

Брюссель планує повторити механізм, який використав для попереднього пакета у 90 млрд євро, які мають виділятися у 2026-2027 роках. Тоді було погоджено випуск спільних облігацій ЄС.

Головною перешкодою для залучення грошей на ринках стала вартість такого механізму. Головні причини – зростання цін на нафту, високий держборг країн ЄС та перетік капіталу в індустрію штучного інтелекту.

Крім того, низка країн категорично відмовилися брати участь у цьому борговому механізмі. До списку увійшли:

Угорщина;

Словаччина;

Чехія;

Болгарія

Заморожені мільярди РФ

Як альтернативу знову розглядається використання знерухомлених активів Центробанку РФ, більшість яких зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. Цю пропозицію підтримали:

Швеція;

Нідерланди;

Іспанія;

Польща;

країни Балтії;

Німеччина;

Ірландія.

Водночас Бельгія наклала на цю ідею вето через страх колапсу власної банківської системи. Влада країни вимагає повного розподілу ризиків між усіма членами ЄС. Франція та Італія також виявляють крайню стриманість.

Допомога партнерів

Водночас ЄС не планує закривати увесь дефіцит самостійно. Значну частину навантаження намагаються перекласти на інших західних союзників:

Велику Британію;

Норвегію;

Канада;

Японія.

Яку допомогу ЄС вже надає Україні

У лютому 2026 року Європейський парламент і Рада ухвалили регламент кредитної програми Ukraine Support Loan. Вона є безвідсотковою, а повертати кошти Україна буде зобов’язана лише тоді, коли Росія виплатить репарації за завдані руйнування

Загалом ним передбачено виділення 90 млрд євро протягом 2026-2027 років за умови виконання погоджених вимог. Їх планують розподілити наступним чином:

60 млрд євро – на військові витрати й закупівлю озброєння;

– на військові витрати й закупівлю озброєння; 30 млрд євро – на пряма бюджетна підтримка.

До кінця 2026 року в ЄС планують виділити Україні ще 32,5 млрд євро фінансової підтримки. Зокрема йдеться про:

28,1 млрд євро в рамках Ukraine Support Loan (15,4 млрд євро на підтримку військових потреб і 12,7 млрд євро бюджетної підтримки);

в рамках Ukraine Support Loan (15,4 млрд євро на підтримку військових потреб і 12,7 млрд євро бюджетної підтримки); 4,4 мільярда євро бюджетної підтримки все ще доступні в рамках Ukraine Facility.

Як повідомляв OBOZ.UA, минулого тижня Верховна Рада ухвалила низку важливих законодавчих змін, зокрема щодо оподаткування міжнародних посилок, митних процедур, оцінки майна та роботи державних органів. Завдяки цьому країна виконала необхідні умови для розблокування близько 4 млрд євро фінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС)