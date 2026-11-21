В ЄС оголосили, скільки можуть виділити Україні в новому бюджеті: що передбачає план

Президент Європейської ради Антоніу Кошта 21 листопада представив компромісний проєкт бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Він пропонує скоротити загальний обсяг бюджетних зобов’язань на €204 млрд порівняно з початковим проєктом Єврокомісії та зберегти окремий резерв для України – до €100 млрд у поточних цінах.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Ради. Резерв має фінансувати довгострокове відновлення України та підтримувати її вступ до ЄС. У цінах 2025 року його обсяг становить до €88,87 млрд. Проєкт передбачає кредити, бюджетні гарантії та інші форми підтримки. ЄС також може окремо компенсувати частину вартості запозичень.

Резерв для України пропонують фінансувати понад загальні ліміти бюджету ЄС. Для підтримки у формах, відмінних від кредитів, і коштів на забезпечення бюджетних гарантій проєкт встановлює річну стелю у €13,5 млрд у цінах 2025 року. Документ також передбачає можливість додаткового фінансування гуманітарної допомоги Україні з інших програм ЄС.

Як Кошта пропонує змінити бюджет ЄС

Загальний обсяг бюджетних зобов’язань у проєкті Кошти становить близько €1,78 трлн у поточних цінах – приблизно на 10% менше за початкову пропозицію Єврокомісії. Порівняно з чинним бюджетом на 2021–2027 роки Кошта пропонує збільшити фінансування оборони на 232%, конкурентоспроможності – на 120%, наукової програми Horizon Europe – на 57%, а Erasmus – на 25%. Кошти на доступне житло пропонують передбачити від початку бюджетного циклу.

Серед нових джерел доходів Кошта назвав надходження від цифрових послуг великих компаній, механізму вуглецевого коригування на кордоні, неперероблених електронних відходів, тютюнових виробів і торгівлі квотами на викиди. Разом із чинними джерелами вони можуть давати близько €60 млрд на рік.

За розрахунками Кошти, середній внесок держав-членів до бюджету ЄС зросте з 0,80% до 0,82% їхнього валового національного доходу. Надходження від торгівлі квотами на викиди та від тютюнових виробів пропонують спрямовувати до бюджету ЄС поступово, щоб зменшити навантаження на країни, яких ці зміни торкнуться найбільше.

Лідери країн ЄС обговорять пропозицію Кошти на спеціальному саміті 26–27 листопада. До порядку денного також внесли окреме питання – фінансування України у 2027 році.

Як писав OBOZ.UA, керівництво країн Євросоюзу поки що "тихо" готується до нових російських гібридних атак, які, на відміну від тих, що вже сталися, можуть мати "жахливий сценарій", зокрема численні жертви. Попри договір про колективну оборону НАТО, європейські столиці окремо обговорюють власні сценарії реагування.