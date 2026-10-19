В Україні змінять правила бронювання від мобілізації: Корецький розповів, кого торкнеться перегляд

В Україні вже цього тижня планують остаточно узгодити зміни до правил бронювання від мобілізації, щоб припинити зловживання, коли статус критично важливого підприємства використовують для оформлення відстрочок працівникам, не пов'язаним із виконанням критичних завдань. Водночас уряд запевняє, що справді важливі для держави підприємства продовжать працювати за чинними умовами, а конкретні обмеження, порядок перевірок і дата запровадження нових правил стануть відомими після ухвалення відповідних рішень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За озвученою позицією уряду, зміни до механізму бронювання мають зробити систему справедливішою, не створюючи додаткових перешкод для підприємств, від яких залежить функціонування держави.

Водночас остаточні правила ще не представлені. Наразі йдеться про підготовку рішень, які повинні розмежувати підприємства, що обґрунтовано потребують бронювання персоналу, та випадки формального використання статусу критичності.

В Україні переглянуть правила бронювання

Основна мета запланованих змін – запобігти використанню механізму бронювання не за призначенням. Система бронювання дозволяє окремим підприємствам, установам та організаціям зберігати необхідних працівників на робочих місцях під час мобілізації. Передусім це стосується діяльності, яка має важливе значення для економіки, забезпечення населення та функціонування держави.

Проте, як визнають в уряді, на практиці трапляються випадки, коли статус критично важливого підприємства використовується формально. Ідеться про ситуації, за яких компанія має відповідний статус, але бронює працівників, чия фактична діяльність не пов'язана з виконанням критично важливих завдань. Саме на такі випадки й планують спрямувати нові обмеження або механізми перевірки.

"Цього тижня будуть фіналізовані зміни до системи бронювання, щоб зробити її більш справедливою. Вони спрямовані проти зловживань, які, на жаль, існують. Ми не приховуємо цю проблему і говоримо про неї відкрито", – зазначив Корецький.

Кого торкнуться зміни та чи скасують чинне бронювання

Окремо в уряді наголосили, що нововведення не повинні вплинути на підприємства, які справді виконують критично важливі функції. "Справді критичних для держави підприємств ці зміни не торкнуться. Вони працюватимуть як і раніше", – резюмував Корецький.

Заявлений підхід не передбачає загального скасування бронювання для всіх працівників критично важливих компаній. Натомість увагу планують зосередити на обґрунтованості використання відповідного статусу. Перегляд правил бронювання відбувається на тлі значних втрат, яких українська економіка продовжує зазнавати через російські атаки.

За даними, озвученими в інтерв'ю BBC Україна, лише цього року прямі збитки українського бізнесу від російських ударів сягнули 7,7 млрд доларів. Крім того, було знищено або пошкоджено понад 1 млн квадратних метрів складських, виробничих та логістичних приміщень.

За таких умов можливість зберігати ключових працівників залишається одним із важливих чинників стабільності підприємств. Наприклад, для виробництва критично важливої продукції недостатньо лише мати обладнання та приміщення. Потрібні також кваліфіковані фахівці, які забезпечують технологічні процеси, обслуговування техніки, постачання та організацію роботи.

Втрата таких працівників може ускладнити діяльність підприємства навіть тоді, коли воно має достатньо фінансових ресурсів. Тому питання бронювання безпосередньо пов'язане не лише з кадровою політикою окремих компаній, а й зі здатністю економіки функціонувати під час війни.

Яку підтримку бізнес отримує під час війни

Паралельно з підготовкою змін до бронювання уряд продовжує реалізовувати програми підтримки підприємств, які працюють в умовах постійних безпекових загроз. Одним із напрямів стала передача державних приміщень бізнесу для релокації та розосередження виробничих і складських потужностей.

Такий підхід має допомогти компаніям переміщувати діяльність у безпечніші місця та зменшувати ризики втрати всіх виробничих або логістичних ресурсів унаслідок одного удару. Ще одним інструментом залишається державна програма "Доступні кредити 5-7-9%".

На компенсацію відсоткових ставок за цією програмою в державному бюджеті на 2026 рік передбачили 18 млрд грн. Механізм дозволяє підприємствам залучати фінансування на визначених програмою умовах, тоді як держава компенсує частину відсоткових витрат.

Таке кредитування може використовуватися для підтримки господарської діяльності, інвестицій та відновлення бізнесу відповідно до умов програми. Окремий напрям підтримки стосується морських перевезень. Через високі воєнні ризики судна, які заходять до українських портів, стикаються зі складнощами в отриманні міжнародного страхового покриття.

Щоб підтримати морську логістику, держава взяла на себе часткову компенсацію відповідних збитків. Робота портів впливає не лише на великі компанії, а й на фермерів, перевізників, працівників логістичних підприємств та інших учасників виробничих і торговельних ланцюгів.

Коли запрацюють нові правила бронювання

Наразі головне питання для роботодавців і військовозобов'язаних працівників – коли саме почнуть діяти зміни та як вони вплинуть на вже оформлені відстрочки. Згідно із заявою Корецького, остаточно узгодити зміни до системи бронювання планують протягом цього тижня.

Проте фіналізація пропозицій ще не означає автоматичного набрання ними чинності. Для запровадження нових правил необхідно буде оформити відповідні нормативні рішення, визначити порядок їх застосування та дату початку дії.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, нові правила бронювання військовозобов’язаних українців від мобілізації до лав війська, які суттєво обмежать бізнес, уряд розробив без участі Верховної Ради. До того ж, оновлені умови і вимоги не були офіційно представлені, що створює поле для корупційних ризиків.