В Україні визначать критичні корисні копалини: що відомо

Кабінет міністрів України затвердив методику, за якою в Україні визначатимуть стратегічні та критичні корисні копалини, зокрема металічні руди й неметалічну сировину загальнодержавного значення. Нові правила допоможуть оцінювати ризики дефіциту ресурсів, підвищити прозорість надрокористування та створити зрозуміліші умови для інвестицій у видобуток і переробку.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Очікується, що новий підхід дозволить системніше оцінювати значення природних ресурсів для національної економіки.

Які корисні копалини в Україні визначатимуть як стратегічні

Затверджена урядом методика встановлює єдині правила, за якими формуватимуть переліки корисних копалин стратегічного та критичного значення. Йдеться про ресурси, які мають особливу важливість для промисловості, виробництва та стабільної роботи економіки. Документ охоплює кілька категорій природної сировини:

металічні руди;

неметалічні корисні копалини загальнодержавного значення;

корисні компоненти, які містяться в таких копалинах;

мінеральну сировину та продукцію її переробки.

Фактично держава запроваджує спільний підхід до оцінювання того, які саме ресурси мають найбільше значення для України. Зазначається, що це дозволить не просто сформувати перелік цінних природних багатств, а й визначити, наскільки економіка залежить від їхнього стабільного постачання.

Водночас, затвердження методики не означає, що уряд уже оприлюднив остаточний перелік усіх стратегічних і критичних корисних копалин. Документ визначає насамперед правила, за якими такі списки формуватимуть та оцінюватимуть у подальшому.

Навіщо Україні визначати критичні корисні копалини

Одним із головних завдань нової методики є оцінювання ризиків перебоїв із постачанням мінеральної сировини та продукції її переробки. Для промисловості доступність необхідних ресурсів має принципове значення, адже від цього залежить безперервність виробничих процесів.

Якщо підприємства не можуть отримати потрібну сировину в необхідних обсягах, це може призвести до скорочення виробництва, збільшення витрат і порушення роботи цілих галузей. Особливо відчутними такі проблеми можуть бути для підприємств, які залежать від імпортних поставок або обмеженої кількості постачальників.

Саме тому уряд планує використовувати нову методику для виявлення ресурсів, перебої з постачанням яких можуть мати найбільш серйозні наслідки для української економіки.

Окрему увагу приділятимуть не лише самим корисним копалинам, а й продукції, яку отримують у процесі їхньої переробки. Зазначається, що це важливо, оскільки наявність родовищ ще не гарантує стабільного забезпечення промисловості готовою сировиною. Для її використання можуть бути необхідні додаткові виробничі потужності, технології та інфраструктура.

Як нова методика вплине на видобуток та інвестиції в Україні

Затвердження єдиних правил має значення не лише для державних органів, а й для компаній, які працюють або планують працювати у сфері надрокористування. Зокрема, підприємства зможуть орієнтуватися на зрозуміліші критерії, за якими держава визначатиме стратегічне та критичне значення певних ресурсів.

Для потенційних інвесторів важливо розуміти, які саме корисні копалини держава вважає пріоритетними, наскільки вони необхідні економіці та які ризики існують щодо їхнього постачання. Крім того, результати оцінювання використовуватимуть для підготовки заходів із запобігання перебоям та реагування на них. Тобто йдеться не лише про формування переліків, а й про створення основи для подальшої державної політики у сфері забезпечення промисловості мінеральною сировиною.

Як пояснив заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Кіндратів, стабільне постачання сировини є однією з умов безперервної роботи промисловості. За його словами, єдина методика допоможе визначати, від яких ресурсів залежить виробництво, та завчасно оцінювати, де перебої з постачанням можуть мати найбільші наслідки.

Що зміниться після затвердження методики

Одним із очікуваних результатів нововведення стане підвищення прозорості у сфері надрокористування. Єдині критерії мають забезпечити системніший підхід до визначення важливих для держави природних ресурсів і зменшити невизначеність під час оцінювання їхньої ролі в економіці.

Також уряд зможе використовувати результати аналізу для визначення потенційно вразливих напрямів постачання. Зазначається, що це дасть можливість завчасно готувати заходи для мінімізації ризиків, а не реагувати на проблеми лише після виникнення дефіциту.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, після загальнонаціональної переоцінки родовищ Китай збільшив оцінені запаси золота на обсяг, еквівалентний 50 великим родовищам, нікелю – ще на 30, а ренію – більш ніж на 200%. Крім того, країна виявила нове родовище циркону, що може допомогти зменшити залежність від імпорту сировини для ядерної енергетики та аерокосмічної промисловості.