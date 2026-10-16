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В Україні послабили режим жорсткої економії: хто отримає гроші першим

Станіслав Кожемякін

Корецький розблокує деякі за...

Джерело: Сергій Корецький

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В Україні поступово відновлюється фінансування тимчасово призупинених видатків, зокрема для регіонів. Це стало можливим завдяки виконанню зобов’язань перед західними партнерами, що розблокує макрофінансові програми.

Пр оце повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він пояснив, що послаблення обмежень стало можливим завдяки ухваленню Радою низки законопроєктів, які запускають важливі реформи і розблоковують міжнародну фінансову допомогу.

Прем’єр висловив готовність прискорити всі необхідні процедури задля якнайшвидшого надходження розблокованих коштів. Корецький подякував нардепам за підтримку важливих рішень і висловив сподівання на результативну роботу в майбутньому.

"Від цього залежить отримання міжнародної допомоги в повному обсязі та можливість подальшого відновлення вимушено призупинених видатків", – наголосив прем’єр-міністр.

Що передувало

Раніше Корецький підтвердив, що Україна виконала п'ять умов, необхідних для отримання фінансування обсягом 4 млрд євро за програмою Ukraine Facility, домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими механізмами співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема він виокремив такі рішення:

  • постанова щодо експертів для відбору членів Рахункової палати

Рішення стосується процедур формування органу, який здійснює контроль за надходженням і використанням коштів державного бюджету. Незалежність і професійність такого контролю мають важливе значення для міжнародних партнерів, які надають Україні фінансову підтримку.

  • законодавчі зміни у сфері оцінки

Відповідне рішення належить до пакета реформ, виконання яких Україна погодила з міжнародними партнерами.

  • податкові зміни щодо міжнародних посилок

Вони передбачають перебудову правил оподаткування товарів, які українці замовляють із-за кордону, насамперед через міжнародні електронні платформи та маркетплейси.

  • митні зміни щодо міжнародних посилок

Вони мають забезпечити практичне застосування нових податкових правил під час ввезення товарів на територію України.

  • поправка щодо працівників Бюро економічної безпеки, яку включили до податкового законопроєкту про міжнародні посилки.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження 20% ПДВ (податок на додану вартість) на комерційні онлайн-покупки з-за кордону вартістю до 150 євро, зокрема через маркетплейси Temu та AliExpress. Нараховувати та сплачувати податок мають продавці або електронні платформи, а нові правила планують запровадити не раніше 1 липня 2027 року.

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