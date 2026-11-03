Вперше в історії України: курс долара суттєво зріс і оновив рекорд

Національний банк (НБУ) оновив офіційний курс долара на 4 листопада до 45,67 грн. Це на 14 коп. перевищує поточний, а також є рекордом в історії України.

Про це розповіли у самому НБУ. За його даними, до цього рекордним курсом був 44,6 грн, який діяв 28 жовтня.

Офіційний долар зріс і онови... Джерело: НБУ Розгорнути

Водночас більшість великих банків уже сьогодні продають долар за курсом, що перевищує 46 грн. Зокрема, за даними "Мінфіну":

ПриватБанк – 46,1 грн;

Сенс Банк – 46,09 грн;

ПУМБ – 46,2 грн;

Універсал Банк – 46,3 грн;

Райффайзен Банк – 45,99 грн;

Укрсиббанк – 46,09 грн;

А-банк – 46,2 грн;

Юнекс Банк – 46,1 грн.

На купівлі ж вартість валюти в низці установ перевищила 45 грн. Так:

ПриватБанк – 45,5 грн;

Сенс Банк – 45,47 грн;

ПУМБ – 45,6 грн;

Універсал Банк – 45,5 грн;

Райффайзен Банк – 45,45 грн;

Укрсиббанк – 45,45 грн;

А-банк – 45,5 грн;

Юнекс Банк – 45 грн.

Водночас слід розуміти, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Адже там можуть встановлювати додаткову комісію.

Прогноз курсу долара до кінця тижня

У середньому ж, 3 листопада банки купують долар по 45,52 грн, а продають по 46,19 грн. Обмінники ж визначили курс цієї валюти в середньому на рівні 45,92/46,55 грн.

Прогноз курсу долара до кінця тижня. Джерело: "Минфин"

Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в українських банках і обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 8 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,8-45,5 грн.

При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн, а в обмінних пунктах – 0,3-0,5 грн. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

Курс долара в українських ба... Джерело: finance.ua Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.