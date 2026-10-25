Українцям змінили правила оренди нерухомості: скільки тепер доведеться платити

З 23 жовтня 2026 року власники квартир, будинків і нежитлових приміщень, які здають нерухомість звичайним фізичним особам, сплачуватимуть 5% ПДФО та 5% військового збору – загалом 10% замість 23%, заощаджуючи на прикладі оренди за 15 тис. грн на місяць 23 400 грн на рік. Водночас орендодавці повинні самостійно декларувати доходи за результатами року та сплачувати податки, а для окремих видів доходів і ситуацій продовжують діяти інші правила оподаткування.

Про це розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Вона зазначила, що закон підписав Президент і він набрав чинності після офіційного опублікування.

Нововведення стосуються власників квартир, будинків та інших об'єктів нерухомості, які здають їх в оренду фізичним особам, що не мають статусу самозайнятих.

Відповідні положення містить Закон України від 9 червня 2026 року № 4903-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів". Хоча документ насамперед присвячений оподаткуванню доходів через цифрові платформи, він також змінює правила для орендодавців.

Як зміниться оподаткування оренди квартири

До набрання чинності новими правилами доходи фізичних осіб від здавання нерухомості в оренду оподатковувалися ПДФО за ставкою 18%. Додатково власник мав сплачувати військовий збір за ставкою 5%. Загалом це становило 23% доходу.

Відтепер для передбачених законом випадків ставка ПДФО становить 5%, а військовий збір залишається на рівні 5%. Таким чином, загальна ставка оподаткування знижується до 10%. Зміни передбачені новою редакцією підпункту 170.1.5 Податкового кодексу України.

Вони поширюються на доходи від здавання в оренду житлової та нежитлової нерухомості або їхніх частин, якщо орендарем є звичайна фізична особа, яка не має статусу самозайнятої. Зокрема, йдеться про здавання в оренду:

квартир;

житлових будинків;

кімнат;

нежитлових приміщень;

частин житлових і нежитлових об'єктів нерухомості.

Отже, зниження податку стосується не лише власників квартир, які здають житло для проживання. Воно також може застосовуватися до доходів від оренди приміщень іншого призначення, якщо виконуються встановлені законом умови.

Водночас, нову ставку не можна автоматично застосовувати до всіх операцій із нерухомістю. Якщо орендар має статус податкового агента або йдеться про інший вид доходу, порядок оподаткування визначатиметься відповідними нормами Податкового кодексу.

Скільки грошей зможуть заощадити орендодавці

Зменшення ставки ПДФО вплине на суму, яку власники нерухомості сплачуватимуть до бюджету. Що вищий дохід від оренди, то більшою буде різниця між старим і новим розміром податку. Наприклад, якщо власник здає квартиру за 15 тис. грн на місяць, його дохід за рік становитиме 180 тис. грн.

За старої ставки ПДФО у 18% сума цього податку дорівнювала б 32 400 грн на рік. За нової ставки 5% вона становитиме 9 000 грн.

Показник Ставка ПДФО 18% Ставка ПДФО 5% Місячний дохід від оренди 15 000 грн 15 000 грн Річний дохід 180 000 грн 180 000 грн ПДФО за рік 32 400 грн 9 000 грн

Різниця в сумі ПДФО становитиме 23 400 грн на рік, це розрахунок лише податку на доходи фізичних осіб, без урахування військового збору. Оскільки військовий збір залишається на рівні 5%, загальна сума податків за рік за наведеного прикладу зменшиться з 41 400 грн до 18 000 грн. Отже, за умови застосування нової ставки загальна економія становитиме 23 400 грн на рік.

Хто має сплачувати податки з оренди

Якщо фізична особа здає нерухомість іншій фізичній особі, яка не є самозайнятою, обов'язок задекларувати дохід і сплатити податки залишається за орендодавцем. Тобто власник нерухомості має самостійно визначити суму отриманого доходу, розрахувати податкові зобов'язання та перерахувати кошти до бюджету. Знижена ставка не скасовує необхідності виконувати ці вимоги.

Водночас, закон змінює порядок сплати податків. Зокрема, скасовується вимога про щоквартальну сплату ПДФО та військового збору з доходів від здавання нерухомості в оренду звичайним фізичним особам. Натомість податкові зобов'язання визначатимуться за результатами звітного року.

За новими правилами фізична особа, яка отримує дохід від здавання нерухомості в оренду іншій фізособі, повинна за результатами звітного податкового року подати декларацію про майновий стан і доходи, самостійно визначити податкові зобов'язання та сплатити їх до бюджету.

При цьому обов'язок декларування не залежить від того, чи посвідчувався договір оренди нотаріально. Сам факт укладення договору без нотаріального посвідчення не звільняє власника від виконання податкових вимог.

Водночас закон передбачає певні спрощення під час заповнення декларації. Зокрема, за визначених Податковим кодексом умов орендодавець може не зазначати в ній окремі доходи. Зокрема, стосується певних доходів, отриманих від податкових агентів, та доходів, які за законом не підлягають оподаткуванню.

Однак таке спрощення не діятиме автоматично в усіх випадках. Якщо людина зобов'язана подавати декларацію з інших підстав, їй потрібно врахувати відповідні вимоги законодавства.

Що зміниться для нотаріально посвідчених договорів

Закон також передбачає передавання податковим органам інформації про договори оренди нерухомості, які посвідчують нотаріуси. Якщо сторони вирішили нотаріально посвідчити договір оренди, нотаріус має повідомити про нього контролюючий орган за податковою адресою орендодавця. Інформацію подаватимуть за формою та в порядку, які визначить Кабінет Міністрів України.

За порушення порядку або строків подання таких відомостей передбачена відповідальність відповідно до Податкового кодексу. Таким чином, нові правила передбачають не лише зменшення податкового навантаження, а й вимоги до обміну інформацією про орендні договори.

Коли ставка 5% не застосовується

Власникам нерухомості варто враховувати, що знижена ставка ПДФО поширюється на визначені законом доходи, а не на будь-які надходження, пов'язані з нерухомістю. За оновленою редакцією підпункту 170.1.5 Податкового кодексу доходи від надання в оренду об'єктів, які не належать до житлової чи нежитлової нерухомості або їхніх частин, оподатковуються ПДФО за ставкою 18%.

Окремо потрібно враховувати статус орендаря та характер операції. Якщо він виступає податковим агентом, порядок оподаткування визначається іншими положеннями Податкового кодексу. Тому перед застосуванням ставки 5% важливо переконатися, що конкретна ситуація відповідає умовам закону.

Коли набрали чинності нові правила

Закон № 4903-IX президент підписав 22 жовтня 2026 року, а чинності він набрав 23 жовтня 2026 року. Саме з цієї дати діють передбачені ним зміни до правил оподаткування доходів фізичних осіб від здавання нерухомості в оренду.

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