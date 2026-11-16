Українцям, які здають картки "в оренду", загрожуватиме 8 років вʼязниці: Зеленський вже підписав закон

В Україні різко посилили покарання за фінансове шахрайство і незаконне використання банківських карток та дроп-рахунків. Таких правопорушників зможуть позбавляти волі на термін до восьми років.

Відповідний законопроект №16013 підписав президент Володимир Зеленський, який виступив його ініціатором. Цей закон має вдосконалити механізми протидії схемам, у яких використовують чужі платіжні інструменти, електронні гаманці та банківські рахунки.

Зеленський підписав закон. Джерело: Верховна Рада

Що змінює закон для українців

Основна мета документа – перекрити один із каналів, які використовують організатори фінансових злочинів. Замість того щоб отримувати гроші безпосередньо на власні рахунки, вони можуть залучати інших людей, чиї картки стають проміжною ланкою для переказу коштів – "дропів".

Йдеться про рахунки, які використовуються для отримання, переказу або зняття грошей, пов’язаних із шахрайством. Їхні власники іноді погоджуються передати картку, реквізити чи доступ до банківського застосунку за винагороду, не завжди усвідомлюючи можливі наслідки. Документ має посилити відповідальність за дії, пов’язані з такими платіжними інструментами, і допомогти правоохоронцям протидіяти схемам, у яких незаконно отримані кошти проходять через рахунки сторонніх осіб.

Які працює схема

Шахраї обманом отримують кошти від потерпілих, наприклад через телефонний дзвінок, фішингове повідомлення або фальшивий сайт.

Потім гроші надходять на рахунок іншої людини, звідки їх переказують на наступні картки чи знімають готівкою – це ускладнює встановлення кінцевого отримувача коштів.

Шахраї можуть використовувати рахунки людей, які формально не є організаторами схеми, але погодилися допомогти з переказами за гроші, що робить їх співучасниками. Тому передавання банківської картки або доступу до рахунку незнайомцям за винагороду може створити серйозні ризики.

Які покарання передбачені за операції з чужими картками

У матеріалах щодо законопроєкту зазначалися кілька видів відповідальності за незаконні операції з платіжними інструментами. Серед них – штрафи та позбавлення волі, а суворість покарання залежатиме від конкретного правопорушення.

За окремі операції з чужими картками або платіжними даними, зокрема їх придбання, зберігання чи збут для незаконного використання, передбачали штраф до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до шести років. За повторне вчинення відповідних дій покарання може сягати восьми років ув’язнення.

Також документ охоплює незаконне використання засобів доступу до банківських рахунків та електронних гаманців. Ідеться про протидію не лише безпосередньому шахрайству, а й забезпеченню злочинних схем платіжними інструментами.

Окремі положення стосуються незаконних операцій із платіжними даними та електронними грошима. У попередніх описах ініціативи також згадувалися штрафи до 85 тис. грн або позбавлення волі на строк до чотирьох років за певні порушення, пов’язані з платіжними операціями.

Як не стати дропом

Не можна передавати стороннім людям банківські картки, PIN-коди, паролі, одноразові коди підтвердження або доступ до банківського застосунку.

Пропозиції отримати гроші на власний рахунок і переказати їх іншій людині за винагороду можуть закінчитися проблемами із законом.

Використання картки за гроші, як і оформлення нового рахунку для подальших переказів – це ознака шахрайської схеми.

Якщо на картку надійшли кошти від незнайомців, їх не варто самостійно переказувати – слід звернутися до банку та повідомити про ситуацію, щоб з’ясувати походження платежу й отримати інструкції щодо подальших дій.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше в Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої видавали себе за брокерів і фінансових консультантів та виманювали гроші у громадян Німеччини. Від їхніх дій постраждали 135 осіб, а загальна сума привласнених коштів перевищила 4,3 млн євро.