Українцям ускладнять рух на кордоні з Румунією: які причини та скільки триватимуть обмеження

10 листопада з 08:00 до 16:00 на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" обмежать в'їзд автомобілів до Румунії через заміну модульних кабін прикордонного контролю, також можливі затримки для пішоходів. Водіям радять обрати альтернативний пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" та заздалегідь скоригувати маршрут.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ). Причиною стануть технічні роботи на території пункту пропуску, під час яких замінюватимуть модульні кабіни, призначені для здійснення прикордонного контролю.

Коли та які обмеження запровадять на кордоні з Румунією

Тимчасові зміни стосуватимуться пункту пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", який з'єднує Закарпатську область України з Румунією. За інформацією прикордонників, обмеження діятимуть 10 листопада з 08:00 до 16:00. У цей восьмигодинний проміжок рух транспортних засобів на в'їзд до Румунії буде обмежений.

Причина – проведення робіт із заміни модульних кабін, які використовуються для прикордонного контролю. Тобто йдеться про технічне оновлення інфраструктури пункту пропуску, необхідної для оформлення громадян і транспортних засобів.

Водночас, обмеження не означають повного припинення роботи всього пункту пропуску. Однак автомобілістам, які планують їхати до Румунії саме через "Солотвино – Сігету-Мармацієй", варто врахувати тимчасові зміни та не розраховувати на звичайний режим оформлення.

Крім того, можливе уповільнення пропуску пішоходів. Тому тимчасові незручності можуть торкнутися не лише водіїв, а й громадян, які перетинають кордон без автомобіля.

Через який пункт пропуску радять їхати замість Солотвина

Для водіїв, які планують перетинати українсько-румунський кордон у зазначений період, прикордонники рекомендують альтернативний маршрут. Зокрема, можна скористатися пунктом пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй". Він також розташований на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області та може стати варіантом для автомобілістів, які не хочуть залежати від тимчасових обмежень у Солотвині.

Водночас, перед виїздом варто врахувати відстань до альтернативного пункту пропуску та заздалегідь перевірити ситуацію на маршруті. Перенаправлення частини транспортного потоку може вплинути на завантаженість інших напрямків, тому навіть альтернативний варіант не гарантує відсутності черг.

Особливо важливо спланувати поїздку тим, хто має квитки на автобуси, пересадки, заплановані зустрічі або інші часові обмеження. Якщо перетин кордону запланований на ранок чи першу половину дня 10 листопада, краще заздалегідь передбачити додатковий час.

Що потрібно врахувати пішоходам

Тимчасові роботи можуть вплинути не лише на автомобільне сполучення. За попередженням прикордонників, протягом 10 листопада з 08:00 до 16:00 можливе також уповільнення оформлення пішоходів у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

Громадянам, які планують перетнути кордон пішки, також варто закласти додатковий час на проходження контролю. Особливо це актуально для тих, хто має заплановані пересадки або подальші поїздки територією Румунії.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українців попередили про значне збільшення кількості звернень щодо перетину кордону, тому розгляд окремих запитів може тривати довше в межах законодавчих строків. Щоб заощадити час, дату перетину кордону радять підтверджувати штампом під час паспортного контролю, а інформацію про тимчасові обмеження на виїзд можна перевірити в "Особистому кабінеті".