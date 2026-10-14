Українців попередили про ускладнення руху на кордоні з Угорщиною: що потрібно знати

15 жовтня 2026 року з 09:00 до 17:00 на міжнародному пункті пропуску "Чоп (Тиса)" на кордоні з Угорщиною проводитимуть технічні роботи з тимчасовим обмеженням електропостачання, через що оформлення легкових автомобілів і вантажівок може суттєво сповільнитися. Повного закриття пункту пропуску не анонсували, однак водіям та міжнародним перевізникам рекомендують заздалегідь планувати поїздки, враховувати можливі затримки й перевіряти актуальну інформацію перед виїздом.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ). Причиною тимчасових ускладнень стануть заплановані технічні роботи, під час яких передбачене обмеження електропостачання.

Коли та де виникнуть ускладнення на кордоні

Згідно з офіційним повідомленням, технічні роботи заплановані на четвер, 15 жовтня 2026 року, на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Чоп (Тиса)", що розташований у Закарпатській області на кордоні з Угорщиною.

Роботи триватимуть із 09:00 до 17:00, тобто загалом вісім годин. Протягом цього періоду передбачене тимчасове обмеження електропостачання, яке може позначитися на швидкості проведення контрольних процедур.

Пункт пропуску "Чоп (Тиса)" є одним із важливих автомобільних переходів на українсько-угорському кордоні. Прикордонники закликають врахувати зазначений часовий проміжок під час планування маршруту.

Кого торкнуться обмеження

У Державній прикордонній службі наголосили, що ускладнення стосуватимуться одразу двох напрямків автомобільного руху – легкового та вантажного. Основною причиною затримок стане тимчасове обмеження електропостачання під час проведення технічних робіт.

Оскільки контрольні операції на міжнародних пунктах пропуску передбачають використання електронних систем та відповідного обладнання, перебої з електроживленням можуть впливати на швидкість оформлення. При цьому точну тривалість можливих затримок у ДПСУ не назвали.

Вона залежатиме, зокрема, від фактичної інтенсивності руху, кількості транспортних засобів, які прибудуть до пункту пропуску, та перебігу технічних робіт. Тому восьмигодинний період, зазначений у повідомленні, не означає, що кожен автомобіль очікуватиме на кордоні саме вісім годин.

Що рекомендують водіям та міжнародним перевізникам

Важливо, що офіційне повідомлення не передбачає повного припинення роботи міжнародного автомобільного пункту пропуску. Державна прикордонна служба попередила саме про уповільнення контрольних операцій.

Прикордонники звернулися до громадян і перевізників із проханням врахувати заплановані роботи під час організації поїздок. Особливо актуальним це попередження є для тих, хто має чітко визначений час прибуття до місця призначення або здійснює міжнародні перевезення за погодженим графіком.

Вантажним перевізникам також доцільно врахувати можливі затримки під час планування логістичних маршрутів, доставки товарів та дотримання погоджених термінів перевезення.

Як перевірити ситуацію на кордоні перед виїздом

Перед поїздкою громадянам рекомендується перевіряти актуальні повідомлення офіційних державних органів. Зокрема, інформацію про тимчасові обмеження, зміни в роботі пунктів пропуску та інші важливі обставини публікує Державна прикордонна служба України.

Оперативні повідомлення можна знайти на офіційному сайті ДПСУ та в її Telegram-каналі. Водночас, інформація про заплановані технічні роботи не є прогнозом фактичної довжини черг.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 8 жовтня 2026 року на Закарпатті запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією, який на першому етапі зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Після завершення будівництва повноцінного комплексу його планують розширити для пропуску ще до 360 вантажівок і 50 автобусів щодня.