Українців "готують" до суттєвої зміни курсу: що відбуватиметься з доларом наприкінці листопада

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 29 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 45,5-46,2грн. Увечері ж 24 листопада 2026 року там купували валюту в середньому по 45,04 грн, а продавали по 45,66 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключене зростання курсу як під час купівлі, так і під час продажу.

Такі ж процеси прогнозуються в обмінниках. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вартість готівкової валюти в них перебуватиме в тих самих межах, що й у банках – 45,5-46,2 грн. Увечері ж 24 листопада там:

купували долар по 45,13 грн;

продавали – по 45,66 грн.

Курс долара в українських обмінниках. Джерело: finance.ua

При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

В українських банках очікуєт... Джерело: "Минфин" Розгорнути

Водночас, зазначив Лєсовий, найбільшою небезпекою для громадян наприкінці листопада може виявитися не зростання долара, а поспішне рішення придбати валюту під впливом тривожних очікувань. Адже, пояснив він, навіть за наявності об’єктивних чинників тиску на гривню "валютний ринок не позбавлений періодів стабілізації, а іноді й курсового зниження".

Втім, зазначив банкір, попри складність зовнішніх обставин, НБУ залишатиметься ключовим учасником валютного ринку. Зокрема, очікує він, регулятор:

Підтримуватиме архітектуру ринку.

Не дозволить короткочасним сплескам попиту визначати загальну курсову ситуацію.

"До того ж 27 листопада відбудеться "чорна п’ятниця", яка традиційно супроводжується активізацією споживчих витрат. Не виключено, що частина громадян обмінюватиме валюту на гривню для здійснення запланованих покупок, а це здатне додатково стримувати зростання готівкових курсів", – підсумував Лесовий.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в українських банках діють обов’язкові обмеження на зняття готівки. За ними клієнти не зможуть зняти більше визначеної суми за певний час. При цьому ліміти кожен банк встановлює самостійно. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть зняти в банкоматі не більше 40 тис. грн протягом 3 годин. Максимально допустима сума за добу становить 100 тис. грн.