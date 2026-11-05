Україна вперше за 3 місяці збільшила "запас" валюти: як вдалося та що це означає

Міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України помітно зросли після трьох місяців безперервного падіння. За підсумками жовтня 2026 року вони становили 49,08 млрд дол. (після 47,1 у вересні). Таким чином у жовтні ЗВР збільшилися на 4,2%, що посилило фінансову стійкість країни.

Про це свідчать оновлені дані Національного банку України (НБУ). Головна причина зростання – валютні надходження від міжнародних партнерів. Вони перевищили чистий продаж валюти Нацбанком (це робиться для підтримки гривні) та боргові виплати країни в іноземній валюті.

ЗВР України з початку повномасштабної війни

"Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", – зазначили в Нацбанку. Розмір ЗВР України залишається високим і за міжнародними стандартами. За підрахунками НБУ, нинішня сума покриває фінансування 4,2 місяців майбутнього імпорту. "Нормою" ж вважаються 3 місяці.

Що це означає та чому важливо

Що вищі резерви, то більше можливостей підтримувати курс гривні має НБУ. Якщо попит на долари та євро різко зростає, Нацбанк може продавати валюту з резервів, щоб не допустити надмірних коливань.

Країна має більше запас коштів для критичного імпорту . Наприклад, для закупівлі пального, обладнання, ліків та інших товарів за кордоном.

. Наприклад, для закупівлі пального, обладнання, ліків та інших товарів за кордоном. Резерви допомагають державі проводити міжнародні платежі й обслуговувати зовнішні борги .

. Це позитивний сигнал для міжнародних партнері в та інвесторів. Значні резерви свідчать, що країна має фінансовий запас на випадок кризових ситуацій.

в та інвесторів. Значні резерви свідчать, що країна має фінансовий запас на випадок кризових ситуацій. Водночас збільшення резервів не означає, що в держави стало більше грошей на соціальні виплати або зарплати. ЗВР не є бюджетними коштами, які уряд може витрачати на пенсії, зарплати чи інші видатки.

ЗВР України у жовтні-2026: що вплинуло на суму

Валютні надходження на рахунки уряду в НБУ за жовтень 2026 року склали 3,69 млрд дол. (у вересні для порівняння було лише 890,4 млн дол.) Ця сума не враховує отримання 4,6 млрд дол. від Європейського Союзу в рамках Ukraine Support Loan – їх не зараховано до міжнародних резервів у зв’язку з цільовим призначенням , пояснили в НБУ.

на рахунки уряду в НБУ за жовтень 2026 року склали 3,69 млрд дол. (у вересні для порівняння було лише 890,4 млн дол.) Ця сума не враховує отримання 4,6 млрд дол. від Європейського Союзу в рамках Ukraine Support Loan – їх , пояснили в НБУ. На обслуговування боргів Україна витратила 242,3 млн дол., а ще 252,8 млн було сплачено Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Операції НБУ на міжбанківському ринку – у жовтні 2026 року НБУ продав на валютному ринку майже 6,05 млрд . Це майже на 600 млн більше, ніж було у вересні.

. Це майже на 600 млн більше, ніж було у вересні. Курс валют – оцінка вартості фінансових інструментів збільшилася на 204,4 млн дол.

Що входить у ЗВР України

В Україні ЗВР складаються з цінних паперів, депозитів, готівки та коштів на кореспондентських рахунках, а також монетарного золота. Станом на 1 листопада 2026 року:

золото займає найменшу частку в резервах – 7,2%;

цінні папери – 59,6% усього обсягу ЗВР;

решта 33,2% припадають на "живі" гроші (готівка, депозити, кореспондентські рахунки).

Склад ЗВР України 2026. Джерело: bank.gov.ua (скриншот)

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Національному банку на фоні укріплення гривні заявили, що готові і надалі підтримувати стійкість валютного ринку. Також там запевнили: проблем із наявністю готівкової валюти у фінансовій системі немає.