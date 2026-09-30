Путін намагається "вимкнути" економіку України: скільки бюджет втрачає через обстріли

Російські обстріли та пошкодження критичної інфраструктури продовжують завдавати важких збитків українському бізнесу. Через вимушені зупинки підприємств та логістичні збої держбюджет України щогодини втрачає $45 млн.

Про це The Guardian розповів міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко. За його словами, атакуючи промислові об'єкти, склади, логістичні вузли та дата-центри, Кремль намагається знищити практично всю економіку.

Він наголосив, що систематичні обстріли змушують значну частину економіки постійно зупинятися, оскільки працівників відправляють до укриттів, а сирени лунають до 10 годин на день. "Якщо люди знаходяться в бункері, бізнес зупиняється", – пояснює Кравченко.

"Ми не до кінця передбачали, як швидко Росія розробить ці реактивні безпілотники та використовуватиме їх для ураження всього", – визнає міністр.

Вплив обстрілів на економічні прогнози

Раніше Олександр Кравченко вже озвучував аналогічні оцінки збитків. "За нашими оцінками, одна година простою через обстріли може коштувати економіці близько 2 млрд грн", – зазначив міністр у інтерв'ю Forbes Ukraine.

Втім, за його словами, визначити точний сукупний вплив атак на ВВП наразі складно, адже на підсумкові показники одночасно тиснуть декілька факторів:

перебої з постачанням сировини та комплектуючих;

ускладнення експортної логістики;

вимушена зупинка виробничих потужностей.

Точної статистики щодо кількості підприємств, які повністю припинили діяльність або релокувалися після атак, наразі немає, оскільки "ситуація змінюється буквально щогодини", сказав Кравченко..

Погіршення прогнозів економічного зростання

Систематичні обстріли та воєнні ризики змушують Мінекономіки переглядати макроекономічні очікування в бік зниження:

динаміка на 2026 рік: на початку року уряд очікував зростання ВВП на рівні 2,4% , однак у середині року прогноз знизили до 1,6%, і за результатами другого півріччя очікується додаткове зниження темпів зростання ще на 0,5%;

на початку року уряд очікував зростання ВВП на рівні , однак у середині року прогноз знизили до за результатами другого півріччя очікується додаткове зниження темпів зростання ще на перспективи на 2027 рік: у проєкті держбюджету на 2027 рік початково закладено зростання на рівні 1,3%. Втім, урядовці вже готуються до потенційного перегляду цього показника в бік скорочення на 0,3-0,5%.

Найбільші надходження до бюджету протягом року забезпечив аграрний сектор завдяки високим показникам урожаю. Водночас Олександр Кравченко наголосив на вразливості цієї галузі: якщо ворог почне завдавати системних ударів по елеваторах, складах та портовій інфраструктурі, ситуація в агросекторі та економіці загалом може стрімко погіршитися.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні готуються до можливих серйозних перебоїв з інтернетом через російські атаки на дата-центри та іншу критичну інфраструктуру, тому частину систем захищають фізично, переносять у "хмару" та за кордон. В уряді наголошують, що це підготовка до найгіршого сценарію, а не прогноз повного зникнення інтернету в країні.