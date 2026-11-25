Україна провалила реформи на 1,6 трлн грн: що відбувається з держбюджетом

Через порушення строків або неповне виконання зобов'язань щодо визначених реформ перед міжнародними партнерами у 2026 році Україна недоотримала від них 1,6 трлн грн макрофінансової допомоги. З цієї причини довелося залучати кошти з єдиного казначейського рахунку та збільшувати внутрішні запозичення, а дефіцит держбюджету сягнув 669 млрд грн.

Про це йдеться у висновку Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2026 рік за січень-вересень. Аудитори констатували, що обсяг отриманих зовнішніх запозичень і безповоротної міжнародної допомоги виявився на 50,4% меншим за запланований.

Чому не прийшли гроші

Сума, яку Україна отримала від міжнародних партнерів за дев'ять місяців 2026 року, виявилася на 1,6 трлн грн меншою за передбачену планом на звітний період. Зокрема, до державного бюджету не надійшли заплановані кошти:

від Європейського Союзу в межах механізму посиленого співробітництва;

за програмою Ukraine Facility;

частина фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

У Рахунковій палаті назвали однією з основних причин затримки міжнародного фінансування порушення Україною строків або неповне виконання зобов'язань щодо визначених показників реформ.

При цьому залежність державного бюджету від зовнішніх ресурсів продовжує зростати. Хоча за січень-вересень доходи держбюджету збільшилися на 52% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, значною мірою це стало можливим завдяки зростанню обсягів безповоротної міжнародної допомоги у 3,8 раза.

Як ситуація вплинула на держбюджет

Щоб компенсувати недоотримане зовнішнє фінансування, уряд був змушений активніше використовувати внутрішні ресурси. Зокрема, було залучено:

576,6 млрд грн із коштів єдиного казначейського рахунку;

із коштів єдиного казначейського рахунку; близько 73 млрд грн додаткових внутрішніх запозичень понад запланований обсяг.

Така заміна зовнішніх ресурсів внутрішніми має фінансові наслідки. Як пояснюють аудитори, дохідність внутрішніх запозичень вища, ніж зовнішніх. Відповідно, їхнє збільшення призведе до додаткових витрат на обслуговування державного боргу. Загалом за дев'ять місяців:

доходи державного бюджету становили 4,1 трлн грн (64,4% річного плану);

(64,4% річного плану); видатки – 4,8 трлн грн (65,9% річного плану);

(65,9% річного плану); дефіцит – 669 млрд грн.

Серед інших проблем із наповненням бюджету Рахункова палата виділяє:

податковий борг із початку року збільшився на 20,6 млрд грн – до 253,9 млрд грн;

переплати податків і зборів зросли до 74,1 млрд грн ;

; невідшкодований ПДВ станом на 1 жовтня становив 44,7 млрд грн.

Інші загрози для бюджету

Окрім нестачі міжнародного фінансування, на бюджетну ситуацію впливають економічні та воєнні чинники. За оцінкою Рахункової палати, реальний ВВП України за січень-вересень 2026 року скоротився на 0,3%, хоча уряд прогнозував за підсумками року зростання економіки на 2,4%. Порівняно з відповідним періодом минулого року також зафіксовано скорочення:

промислового виробництва – на 1,9%;

будівництва – на 5,1%;

вантажообігу – на 10,4%.

Водночас роздрібна торгівля зросла на 8%, а сільськогосподарське виробництво – на 0,9%. Через відхилення фактичної економічної динаміки від прогнозів державний бюджет недоотримав 27,8 млрд грн окремих доходів.

Додатковим ризиком стало погіршення торговельного балансу: імпорт товарів збільшився на 25,2%, тоді як експорт скоротився на 0,2%. На цьому тлі та через неритмічне надходження міжнародної допомоги міжнародні резерви України з початку року зменшилися на 17,9% – до 47,1 млрд доларів станом на 1 жовтня.

Рекомендації Рахункової палати

За результатами аналізу виконання державного бюджету аудитори запропонували уряду низку заходів, які мають допомогти зменшити ризики невиконання бюджетного плану до кінця 2026 року. Зокрема, рекомендовано:

активізувати взаємодію з Верховною Радою для ухвалення законопроєктів, необхідних для отримання фінансової допомоги від ЄС та МВФ, і забезпечити виконання зобов'язань щодо реформ;

доручити Міністерству фінансів та Державній податковій службі вжити заходів для скорочення податкової заборгованості;

своєчасно коригувати помісячний розпис державного бюджету з урахуванням актуальних графіків надходження міжнародного фінансування;

прискорити використання кредитних коштів міжнародних фінансових організацій та іноземних кредиторів, призначених для публічних інвестиційних проєктів;

розглянути можливість перерозподілу видатків за бюджетними програмами, зокрема щодо трансфертів місцевим бюджетам.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, 20 листопада Україна отримала від ЄС майже 8 млрд євро у межах Ukraine Facility – це найбільша одноразова виплата за всю історію програми. Гроші підуть на першочергові бюджетні потреби – тобто, фінансування пенсій, соцвиплат, зарплат бюджетникам, погашення боргів.