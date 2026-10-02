Україна отримала від ЄС відмову у фінансуванні: медіа назвали причину

Європейський Союз (ЄС) відмовився прискорити надання кредитних коштів для покриття непередбаченого дефіциту у фінансуванні української армії на 2026 рік. В ЄС наполягає на збереженні планових термінів виплат і вимогає прискорити внутрішні реформи.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. Причиною звернення Києва стала оголошена влітку потреба у додаткових 27 мільярдах євро через стрімке зростання воєнних видатків.

Умови Брюсселя та позиція Єврокомісії

Під час зустрічі в Нью-Йорку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС має у розпорядженні 37 мільярдів євро бюджетної підтримки на 2026 рік. Однак виділення цих ресурсів безпосередньо прив'язане до виконання Києвом конкретних умов:

прогрес у боротьбі з тіньовою економікою та розширення податкових надходжень.

наближення українських норм до стандартів ЄС (процеси, які наразі заблоковані у Верховній Раді).

Джерела Bloomberg зазначають, що Брюссель поставив під сумнів розрахунки української сторони. На думку європейських чиновників, дострокова виплата лише створить ще більший бюджетний дефіцит у 2027 році. Крім того, ЄС наголошує, що третину потреб України мають закривати інші партнери – Канада, Норвегія та Японія.

"Ми визначили ресурси для покриття бюджетних і оборонних потреб України на 2026 рік. Ми також підтвердили кроки, необхідні для забезпечення своєчасного надання цих коштів", – йдеться у спільній заяві Єврокомісії та України.

Перші 45 мільярдів євро з кредитної програми на 2027 рік будуть виділені не раніше початку наступного року. Президент Володимир Зеленський повідомив, що для контролю процесів Україна та ЄС переходять на режим щомісячної координації дій.

Оцінки МВФ і майбутня програма

У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що Україна стикнеться з масштабним браком коштів протягом наступних кількох років:

2027 рік: дефіцит від $30 до $35 мільярдів ;

дефіцит від ; 2028 рік: $17 мільярдів;

$17 мільярдів; 2029 рік: $2 мільярди.

Речниця МВФ Джулі Козак заявила, що Фонд опрацьовує можливість об'єднання другого та третього переглядів програми фінансування на $8,1 млрд з винесенням рішення на Виконавчу раду до грудня 2026 року. Проте головною умовою для виділення траншу залишається отримання надійних фінансових гарантій від міжнародних донорів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, на тлі затягування війни та постійних російських атак Україна запропонувала Євросоюзу повне залучення заморожених суверенних активів Росії, щоб перекрити бюджетний дефіцит.