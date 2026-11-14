Удар по сірому авторинку: в Україні перекриють схему перекупників, через яку бюджет втрачає мільярди

В Україні вирішили посилити боротьбу з тіньовим автомобільним ринком, масштаби якого оцінюються в десятки мільярдів гривень. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16037-д, який має перекрити одну з поширених схем ухилення від сплати податків. Йдеться про перепродаж автомобілів під виглядом звичайних операцій між фізичними особами. Тепер для застосування податкових пільг машину потрібно буде мати у власності понад 183 дні.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі OBOZ.UA пояснив, що ще одне нововведення, обов'язкове зазначення VIN-коду автомобіля в податкових накладних, дозволить контролювати операції з транспортними засобами та протидіяти податковим махінаціям.

"VIN-код дає нам можливість відслідкувати весь ланцюг купівлі-продажу автівки задля упередження шахрайств з ПДВ", – зазначив він.

Водночас, за словами Гетманцева, ситуація з тіньовими продажами автомобілів поки не покращилася. Саме тому додаткові механізми контролю залишаються актуальними.

"На жаль, ситуація з тіньовим продажем така, як і була. Не змінилася. Але й закон ще не підписаний", – наголосив голова парламентського комітету.

При цьому Гетманцев визнав, що точної оцінки бюджетних втрат від тіньового перепродажу автомобілів наразі немає. "По надходженням у нас нема чіткої цифри. Ні в кого нема", – повідомив він.

Разом з тим, за оцінками бізнес-спільноти, у європейській практиці орієнтир податкових надходжень від автомобільного ринку становить близько 2% ВВП. Для України це має бути приблизно 160 млрд грн на рік. Натомість торік було сплачено лише 10,4 млрд грн, майже у 16 разів менше.

На ринку працюють десятки тисяч продавців автомобілів. Близько 36 тисяч компаній представлені на AUTO.RIA, але лише 1615 офіційно зареєстровані як торговці транспортними засобами. І навіть серед них лише 15 компаній забезпечують 91% податкових надходжень. Нововведення підтримала Європейська Бізнес Асоціація (EBA).

Про це повідомили в Асоціації. Там наголосили, що автомобільний комітет EBA брав активну участь у розробленні відповідних змін. Їхня мета – створити рівні умови для легального автобізнесу та продавців, які досі могли використовувати податкові пільги для систематичного перепродажу машин.

Як перекупники використовують податкову схему

Зараз українське законодавство дозволяє фізичній особі продати один легковий автомобіль протягом календарного року без сплати ПДФО та військового збору. За продаж другого автомобіля потрібно сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору, а третього і наступних – загалом 23%.

Ці пільги передбачені для звичайних автовласників. Однак ними користуються і перекупники, які фактично займаються підприємницькою діяльністю, але не оформлюють продажі як комерційні операції.

Схема може виглядати так: автомобілі купують для подальшого перепродажу, але оформлюють на різних фізичних осіб. Кожна з них формально продає лише одну машину протягом року, тому дохід від такої операції не оподатковується. Фактично ж за десятками таких угод може стояти один продавець або ціла мережа перекупників.

У результаті компанії, які працюють офіційно, сплачують податки та утримують персонал, конкурують із продавцями, які можуть уникати відповідних витрат.

Нові правила мають зробити цю схему значно менш вигідною. Для отримання пільги власник повинен буде володіти транспортним засобом понад 183 дні з моменту державної реєстрації.

Якщо машину продадуть раніше, дохід від першого або другого продажу протягом року оподатковуватиметься за ставкою 18% ПДФО. Разом із 5% військового збору податкове навантаження становитиме 23%.

Наприклад, якщо перекупник придбав автомобіль за 400 тис. грн, а через місяць продав його за 450 тис. грн, податки можуть становити 103,5 тис. грн. Причому вони розраховуватимуться не лише з різниці між цінами купівлі та продажу, а з оподатковуваного доходу від продажу.

Водночас для звичайних українців, які користуються автомобілем понад пів року, чинні пільги збережуться. Виняток із вимоги щодо строку володіння передбачений і для транспортних засобів, отриманих у спадщину.

Ще одна важлива зміна – обов'язкове зазначення VIN-коду автомобіля в податкових накладних. Це дозволить податківцям відстежувати ланцюжок постачання машини від імпортера або виробника до кінцевого покупця.

Масштаби тіньового авторинку: мільярди гривень та тисячі сумнівних продажів

За експертними оцінками, які 1 жовтня 2026 року оприлюднив Данило Гетманцев, частка тіньового сегмента складає близько 92%. Особливо показовими є дані Міністерства внутрішніх справ, які також оприлюднив Гетманцев. Лише за перші вісім місяців 2026 року:

2 026 автомобілів офіційно продали за 1 гривню;

ще 84 тис. автомобілів – за ціною менш ніж 50 тис. грн.

Звичайно, низька задекларована вартість сама по собі не доводить ухилення від сплати податків. Однак такі цифри викликають питання щодо реальної вартості угод та повноти оподаткування.

Показовими є й результати перевірок Державної податкової служби. За офіційними даними ДПС від 16 липня 2026 року, податківці провели майже 100 документальних перевірок компаній, які імпортують і продають уживані автомобілі.

За їх результатами:

донараховано 1,2 млрд грн податкових зобов'язань;

майже на 1 млрд грн зменшено від'ємне значення ПДВ;

за результатами 230 фактичних перевірок очікувана сума штрафів становила 55 млн грн;

виявлено 17 випадків ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Причому податківці прямо описали схеми, якими користуються учасники ринку. Зокрема, автомобілі імпортували нібито фізичні особи, після чого машини перепродавали в Україні за заниженими цінами без належної сплати податків та реєстрації підприємницької діяльності.

Інша схема полягала в тому, що компанії імпортували автомобілі, але не відображали їхнього подальшого продажу в податковій звітності. Водночас вони накопичували податковий кредит із ПДВ, сплаченого під час імпорту.

Таким чином, проблема стосується не лише несплаченого податку з доходів фізичних осіб, а й можливих зловживань із ПДВ та приховування комерційної діяльності.

Чому бізнес підтримує нові правила

У Європейській Бізнес Асоціації переконані, що ухвалені зміни дозволять скоротити обсяги сірого імпорту та нелегального перепродажу автомобілів.

Для легальних автодилерів це насамперед питання конкуренції. Офіційний бізнес повинен сплачувати податки, вести бухгалтерський облік і виконувати законодавчі вимоги. Натомість учасники тіньового сегмента можуть отримувати конкурентну перевагу завдяки ухиленню від цих зобов'язань.

Нові правила мають зменшити можливості для використання фізичних осіб як формальних продавців автомобілів. А обов'язкова ідентифікація транспортних засобів за VIN-кодом у податкових накладних має полегшити контроль за операціями офіційних платників ПДВ.

При цьому нововведення не означає повної ліквідації тіньового автомобільного ринку. Для цього також потрібні ефективні перевірки, контроль за достовірністю вартості транспортних засобів та виявлення незареєстрованої підприємницької діяльності.

У EBA очікують, що зміни допоможуть захистити легальний автобізнес, а додаткові податкові надходження можна буде спрямувати, зокрема, на фінансування обороноздатності України.

Асоціація також подякувала голові парламентського податкового комітету Данилу Гетманцеву, його першому заступнику Ярославу Железняку та іншим депутатам за підтримку відповідних норм.

Законопроєкт №16037-д Верховна Рада ухвалила 11 листопада 2026 року. Нові правила оподаткування перепродажу автомобілів передбачено запровадити з 1 січня 2027 року після завершення процедури набрання законом чинності

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2027 года далеко не всем продавцам придется платить 23% налога. Нулевая ставка будет действовать для транспорта, который находился в собственности продавца не менее 183 дней.