У країні ЄС запропонували повністю припинити фінансову допомогу Україні: чим пояснили таке рішення

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року може припинити фінансову допомогу Україні не лише безпосередньо від Франції, а й у межах спільних програм ЄС, пояснюючи це бюджетними проблемами країни. Вона також виступила проти вступу України до Євросоюзу та пообіцяла скоротити французькі внески до бюджету об'єднання, що потенційно може ускладнити погодження майбутніх пакетів підтримки Києва.

Про це вона сказала в інтерв'ю Financial Times. За її словами, підтримка України створює додаткове навантаження на французький бюджет, який уже стикається зі значним дефіцитом і зростанням державного боргу.

Йдеться не лише про двосторонню фінансову допомогу, яку Франція надає безпосередньо Україні. Ле Пен також допустила можливість припинення французької участі у фінансуванні Києва через загальноєвропейські механізми.

Ле Пен хоче переглянути фінансову допомогу Україні

У розмові з Financial Times лідерка французьких ультраправих поставила під сумнів доцільність подальшого виділення коштів Україні в нинішніх обсягах. Вона наголосила, що Франція вже взяла на себе значні фінансові зобов'язання в межах європейської підтримки Києва.

"Чесний підхід – це сказати пану Зеленському, фактично попередити його: послухайте, ми не можемо робити більше", – заявила Ле Пен. Як аргумент вона навела європейський кредит Україні на 90 млрд євро. За її словами, на частку Франції в цьому механізмі припадає 18 млрд євро.

"Ми вже виділили кредит від ЄС на 90 млрд євро, з яких на частку Франції припадає 18 млрд євро. 18 млрд євро – це справді дуже багато", – сказала політикиня. Таким чином, Ле Пен дала зрозуміти, що в разі приходу до влади може вимагати істотного скорочення фінансових зобов'язань Парижа перед Україною.

Раніше вона вже виступала за припинення двосторонньої допомоги Києву, допускаючи збереження окремих форм оперативної підтримки та навчання українських військовослужбовців. Тепер її позиція поширюється і на участь Франції у спільних фінансових ініціативах ЄС.

Чому Франція може скоротити допомогу Україні

Головним аргументом Ле Пен стала складна ситуація з державними фінансами Франції. Країна стикається зі значним бюджетним дефіцитом, високим державним боргом та необхідністю скорочувати видатки.

За наведеними фінансовими прогнозами, дефіцит французького бюджету за підсумками 2026 року може становити 5,4% ВВП, а державний борг – досягти 119,3% ВВП. Французький уряд запропонував бюджетні заходи, які мають дозволити знизити дефіцит до 5% ВВП у 2027 році. Однак ухвалення відповідного бюджету залишається предметом політичних суперечок.

Ситуацію ускладнює і зростання вартості державних запозичень. На початку жовтня дохідність десятирічних французьких державних облігацій піднімалася до 4,97% – одного з найвищих показників за останні десятиліття. Водночас у Франції тривають масштабні протести, учасники яких вимагають збільшення фінансування освіти та покращення умов навчання.

Ле Пен використовує ці обставини як аргумент на користь перегляду французьких фінансових зобов'язань перед Євросоюзом та Україною. Раніше вона також представила плани масштабного скорочення державних витрат у разі перемоги на президентських виборах.

Під загрозою можуть опинитися мільярди євро для України

Заяви Ле Пен пролунали на тлі дискусій щодо подальшого фінансування України з боку Європейського Союзу. У 2026 році ЄС погодив кредитний механізм підтримки України загальним обсягом 90 млрд євро. Програма розрахована на два роки та передбачає надання до 45 млрд євро у 2026 році й решти коштів у 2027-му.

Із загального обсягу 60 млрд євро передбачено на оборонні потреби, а ще 30 млрд євро – на пряму бюджетну підтримку. Однак навіть цього фінансування може бути недостатньо для покриття всіх потреб України. За наведеними оцінками посадовців Європейської комісії, у 2027 році країні можуть знадобитися додаткові 70 млрд євро.

Крім того, в Євросоюзі обговорюють новий семирічний бюджет, який передбачає створення окремого фінансового інструменту для України обсягом до 100 млрд євро. Саме ці майбутні домовленості можуть опинитися під політичним тиском, якщо Ле Пен переможе на президентських виборах.

Водночас Франція не може одноосібно скасувати всі вже погоджені європейські механізми допомоги. Рішення щодо бюджету ЄС та спільного фінансування ухвалюються відповідно до встановлених процедур за участю інших держав-членів і європейських інституцій.

Ле Пен категорично виступила проти вступу України до ЄС

Окрему частину інтерв'ю Financial Times політикиня присвятила можливому членству України в Європейському Союзі. Ле Пен заявила, що категорично не підтримує вступ України до об'єднання.

За її словами, такий крок може завдати значної економічної шкоди Франції, насамперед її сільськогосподарському сектору. Політикиня навіть порівняла можливе приєднання України до ЄС із "харакірі", маючи на увазі, на її думку, надмірні економічні ризики для чинних членів об'єднання.

Основне занепокоєння Ле Пен пов'язане з українським аграрним виробництвом. Україна має значний сільськогосподарський потенціал і в разі вступу до ЄС стане одним із великих учасників спільного аграрного ринку. Зазначається, що це може посилити конкуренцію для виробників із Франції та інших держав-членів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж заявив у понеділок, що в разі формування уряду його політична сила ретельно перегляне підтримку України з боку Великої Британії. Він поставив під сумнів використання частини фінансової допомоги, водночас визнавши, що загроза з боку російського диктатора Путіна зараз є найбільшою за весь час.