Ціни в Україні різки змінились: яйця подорожчали майже на 44%
В Україні можуть переписати...
Джерело: Freepik
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В Україні у вересні інфляція склала 2,1%, а річні темпи зростання цін досягли 10,0%. Найбільше за місяць подорожчали яйця – 43,6%.
На це звернув увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. "10% – перший двозначний показник з початку 2026 року. Мій прогноз був +1,5% м/м, річна 9,4%. Недооцінив.(літній прогноз НБУ передбачав 8,4% на кінець вересня, й 10% по року)", – зазначив він.
На ціни вплинуло масштабне руйнування інфраструктури. "Холодильні склади під ударами – це пряма дорога до зростання цін на м'ясо та молочку: менше місць зберігання, коротші ланцюжки, вищі витрати на альтернативну логістику. М'ясо +1,7% м/м і молоко +2,9% – це не лише сезон, це й логістика", – пояснив експерт.
Постраждали фармацевтичні склади та виробники, склади взуття та одягу. "І на все це накладаються високі ціни палива (+5,2% м/м, +46,2% р/р) – це не просто ціна на АЗС, це вартість кожного кілометра логістики (а пізніше кожного градуса в холодильнику, кожної години роботи генератора через енергетичні проблеми)", – додав Шевчишин.
Найбільше подорожчали:
- яйця +43,6% м/м
- освіта +17,4% м/м (вища +23,3%, середня +14,3%)
- цукор +8,3% м/м
- хліб +1,8%
- риба +2,1%
- олія +1,8%
Що подешевшало
- фрукти -5,7%
- овочі -2,3%
Шевчишин вважається, що в жовтні інфляція буде на рівні +1,3–1,5% м/м, річна підніметься до 10,7%. Інфляційний імпульс має структурний характер, й він спирається не лише на внутрішні тенденції, але й на світові тренди.
"Після ударів по дата центрам, енергетичним проблемам – нові тарифи інтернет та телефон, якщо не в жовтні, то в листопаді вже реалізуються", – спрогнозував експерт.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Києві визнали, що в результаті російських атак у столиці впала кількість деяких імпортних медикаментів та ліків від хронічних захворювань. Це пов’язали з порушенням окремих логістичних ланцюгів виробників і постачальників ліків, оскільки обстріли вплинули на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.
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