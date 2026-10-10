Ціни в Україні різки змінились: яйця подорожчали майже на 44%

В Україні у вересні інфляція склала 2,1%, а річні темпи зростання цін досягли 10,0%. Найбільше за місяць подорожчали яйця – 43,6%.

На це звернув увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. "10% – перший двозначний показник з початку 2026 року. Мій прогноз був +1,5% м/м, річна 9,4%. Недооцінив.(літній прогноз НБУ передбачав 8,4% на кінець вересня, й 10% по року)", – зазначив він.

На ціни вплинуло масштабне руйнування інфраструктури. "Холодильні склади під ударами – це пряма дорога до зростання цін на м'ясо та молочку: менше місць зберігання, коротші ланцюжки, вищі витрати на альтернативну логістику. М'ясо +1,7% м/м і молоко +2,9% – це не лише сезон, це й логістика", – пояснив експерт.

Постраждали фармацевтичні склади та виробники, склади взуття та одягу. "І на все це накладаються високі ціни палива (+5,2% м/м, +46,2% р/р) – це не просто ціна на АЗС, це вартість кожного кілометра логістики (а пізніше кожного градуса в холодильнику, кожної години роботи генератора через енергетичні проблеми)", – додав Шевчишин.

Найбільше подорожчали:

яйця +43,6% м/м

освіта +17,4% м/м (вища +23,3%, середня +14,3%)

цукор +8,3% м/м

хліб +1,8%

риба +2,1%

олія +1,8%

Що подешевшало

фрукти -5,7%

овочі -2,3%

Шевчишин вважається, що в жовтні інфляція буде на рівні +1,3–1,5% м/м, річна підніметься до 10,7%. Інфляційний імпульс має структурний характер, й він спирається не лише на внутрішні тенденції, але й на світові тренди.

"Після ударів по дата центрам, енергетичним проблемам – нові тарифи інтернет та телефон, якщо не в жовтні, то в листопаді вже реалізуються", – спрогнозував експерт.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Києві визнали, що в результаті російських атак у столиці впала кількість деяких імпортних медикаментів та ліків від хронічних захворювань. Це пов’язали з порушенням окремих логістичних ланцюгів виробників і постачальників ліків, оскільки обстріли вплинули на своєчасність постачання окремих препаратів до аптечної мережі.