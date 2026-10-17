Ціна на нафту продовжують стрімко зростати: Трампу не допомогла "дизельна угода" з Путіним

Ціна на нафту марки Brent 16 жовтня сягнула $110 за барель уперше з травня на тлі побоювань, що ескалація напруженості на Близькому Сході може ще більше скоротити пропозицію. Угода президента США Дональда Трампа з росіським лідером Володимиром Путіним не допомагла змінити настрої на ринку.

Про це повідомляє видання Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $3,94 або на 3,7% – до $109,86 за барель, що є найвищим показником з 19 травня. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) закрилися зростанням на $3,44 або на 3,5% – до $101,41, що є максимумом з 17 вересня.

Загалом за цей тиждень нафта Brent подорожчала на 4,9%, а WTI – на 10,4%.

"WTI та Brent відіграли попередні втрати, оскільки побоювання щодо ескалації знову виникли на тлі чуток про атаки на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії", – зазначила у своїй аналітичній записці дослідницька та консалтингова компанія Energy Aspects.

"Ізраїльські джерела припускають, що Іран може готувати превентивний удар після незвичних переміщень військових, виявлених західною розвідкою. Хоча ці дані не підтверджені, вони підкріплюють нашу думку про те, що постійні ризики ескалації підтримуватимуть спотові ціни", – додали в Energy Aspects.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії заявила, що перехопила та знищила балістичну ракету, випущену в напрямку міста Ямбу на Червоному морі. Цей порт має критичне значення для зусиль Саудівської Аравії з обходу Ормузької протоки для збереження поставок нафти на міжнародні ринки.

За першими даними консалтингової компанії Rapidan Energy Group, інфраструктурі Ямбу шкоди завдано не було. Занепокоєння щодо поставок також зросло через збільшення кількості атак у районі Ормузької протоки за останні 10 днів. Іран заявив, що посилює удари у відповідь на блокаду своїх портів з боку США та жорсткіші санкції, запроваджені минулого місяця.

"Інтенсифікація іранських атак призвела до різкого зниження потоків нафти з Перської затоки", – зазначили аналітики Kpler у четверговому звіті, додавши, що вони очікують повільнішого та нерівномірного відновлення потоків через Ормузьку протоку за відсутності всеосяжної політичної угоди.

"Конфлікт на Близькому Сході постійно нагадує про себе, і, я вважаю, під питанням те, скільки дизельного пального Росія реально зможе поставити на ринки. Ці два фактори змушують трейдерів залишатися в позиціях покупців", – сказав Денніс Кісслер, старший віцепрезидент з торгівлі BOK Financial.

Щоб збільшити пропозицію, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер погодилося випустити на ринок понад 20 мільйонів барелів пального.

Сполучені Штати також опублікували запит на пропозиції щодо обміну до 17 мільйонів барелів сирої нафти з Стратегічного нафтового резерву країни (SPR), повідомило Міністерство енергетики в п'ятницю.

Як писав OBOZ.UA, високопосадовці Білого дому допускають, що війна США проти Ірану може затягнутися до завершення президентського терміну Дональда Трампа, тобто до 2029 року. Водночас у Тегерана може залишатися готовність продовжувати конфлікт навіть після інавгурації нового президента Сполучених Штатів у січні 2029-го.