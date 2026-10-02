"Ці кошти критично важливі": Україна отримала "рятівний" транш від ЄС

Європейський Союз виділив Україні транш обсягом 2,9 мільярда євро у межах макрофінансової програми Ukraine Facility. Кошти підуть на покриття видатків у період однієї з найбільших бюджетних криз.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за сприяння у наданні допомоги, а також та державам-членам ЄС.

"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність", – заявив Зеленський.

Виділення чергового траншу підтвердив і прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, його отримання стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх (три з них виконали достроково), а саме завдяки дотриманню вимог щодо:

банківського сектору;

енергетики;

аграрної політики;

транспорту.

"В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону. Але потреба у фінансуванні досі залишається критичною. Ми максимально пришвидшуємо ухвалення всіх урядових рішень. Також працюємо з парламентом, щоб якнайшвидше прийняти необхідні законопроєкти", – запевнив Корецький.

Цей транш став вже восьмим у рамках Ukraine Facility, але першим, що включає допомогу, надану через програму Ukraine Support Loan. Так, через цей механізм надійде 800 млн євро, зазначили у пресслужбі Єврокомісії. Загалом в межах програми Ukraine Plan на підтримку України було перераховано вже 32 млрд євро.

"Захищаючись від агресії Росії, Україна також продовжує проводити комплексні реформи в рамках Ukraine Plan ("Плану України". – Ред.). Сьогоднішньою виплатою ми допомагаємо захистити фінансову стабільність України та підтримуємо інвестиції, які стануть основою її майбутнього відновлення. Тому що європейська солідарність означає конкретну підтримку", – йдеться в заяві Урсули фон дер Ляєн.

Що таке Ukraine Facility

Ukraine Facility – це спеціальний фінансовий інструмент ЄС, створений для підтримки України в період з 2024-го по 2027 рік .

. Загальний обсяг фінансової допомоги за програмою становить до 50 млрд євро .

. Фінансування структуроване за трьома основними напрямами: пряма підтримка бюджету, інвестиційний фонд і технічна/адміністративна підтримка.

Основним документом для отримання коштів є "План України" (Ukraine Plan) , що деталізує перелік необхідних реформ та індикаторів.

, що деталізує перелік необхідних реформ та індикаторів. Підтримка надається за умови виконання узгоджених реформ, а також дотримання принципів демократії та верховенства права.

Також OBOZ.UA повідомляв, що ЄС відмовився прискорити надання кредитних коштів для покриття непередбаченого дефіциту у фінансуванні української армії на 2026 рік. В Європі наполягають на збереженні планових термінів виплат і вимагають прискорити внутрішні реформи.

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