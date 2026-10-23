Третій рекорд за місяць: курс долара в Україні вийшов на історичний рівень

На понеділок, 26 жовтня, Національний банк України (НБУ) розрахував офіційний курс долара на рівні 45,2 грн. Це новий історичний рекорд – такого курсу ніколи не фіксувалося з моменту впровадження гривні. Минулий максимум був встановлений лише 13 жовтня (45,08 грн/дол.), а до того – 6 жовтня (45,06 грн/дол.).

Про це свідчать дані на сайті НБУ. Порівняно з п'ятницею, 23 жовтня, курс на понеділок підскочив одразу на 15 коп.

Рекордний курс долар-гривня. Джерело: bank.gov.ua (скриншот)

Євро при цьому далеке від рекордів. З п'ятниці євровалюта подорожчала на 14 коп., до 50,58 грн, але сторичний максимум був встановлений ще 24 серпня на рівні 52,25 грн.

Курс гривні до євро. Джерело: bank.gov.ua (скриншот)

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2026 рік було "закладено" курс долара у 45,7 грн. У макроекономічному прогнозі для бюджету-2027 середній курс розрахований на рівні 47,1 грн/дол. (на кінець року – 48,3 грн).

Водночас вранці 23 жовтня українські банки виставили курс на рівні 44,81/45,41 грн (купівля/продаж). Це вище на 7 коп. вище у продажу, ніж було в четвер, 22 жовтня.

Яким буде курс долара до кінця року: прогноз банкіра

Наприкінці 2026 року долар може коштувати близько 46 грн або трохи більше. Різкого обвалу гривні не очікують: банкіри вважають, що ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою.

Такий прогноз озвучив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління Глобус Банку. За його словами, навіть якщо воєнні та економічні ризики посиляться, Національний банк матиме достатньо інструментів, щоб стримувати різкі коливання курсу.

Член Ради НБУ в свою чергу Василь Фурман пояснив: за режиму керованої гнучкості точно спрогнозувати курс на кінець року неможливо – він залежить від співвідношення попиту та пропозиції валюти. На стабільність також впливають міжнародні резерви Нацбанку та регулярність надходження допомоги від партнерів.

Станом на початок жовтня міжнародні резерви України становили близько $47 млрд. Нацбанк розраховує, що за сприятливого сценарію до кінця року вони можуть зрости до $70 млрд. НБУ продовжує проводити значні валютні інтервенції: за оцінкою Фурмана, останнім часом на них витрачають $1-1,2 млрд на тиждень.

Валютна стабільність залежить і від своєчасного надходження міжнародного фінансування. За словами Фурмана, у 2026 році Україна має отримати близько $54 млрд зовнішньої підтримки. Ритмічність надходжень, зокрема, залежить від виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами та ухвалення необхідних законодавчих рішень.

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