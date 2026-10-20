Трамп відкрив шлях російському дизелю: пальне з РФ знову везуть до Туреччини та Бразилії

Після домовленості з президентом США Дональдом Трампом про послаблення санкцій Росія відновила експорт дизельного пального. Танкери з російських портів уже прямують до Туреччини та Бразилії.

Перші поставки після скасування Москвою заборони на експорт дизеля з 9 жовтня йдуть до країн, які й раніше були серед основних покупців російського пального. За даними Kpler і LSEG, які наводить Reuters, від початку року Росія експортувала в середньому близько 345 тис. барелів дизеля на добу – на 41% менше, ніж торік.

Домовленості РФ і США передбачають тимчасове послаблення американських санкцій на постачання російського пального. Обмеження ЄС і Великої Британії на імпорт російських нафтопродуктів залишаються чинними.

Куди прямують танкери з російським дизелем

Танкер Leruo вийшов із російського порту Приморськ на Балтійському морі 16 жовтня. У пункті призначення він указав Манаус у Бразилії. Інше судно, Dolunay, залишило той самий порт 14 жовтня й прямує до Аланії в Туреччині. За оцінками Kpler, кожен танкер перевозить приблизно 300 тис. барелів дизельного пального.

Серед названих напрямків найбільше російського дизеля купує Туреччина. За даними Kpler, від початку 2026 року на неї припало близько 34% російських відвантажень, на Бразилію – 24%, а на Марокко – 10%. Після скасування заборони Марокко також почало імпортувати російське пальне.

Турецькі постачальники пального вже скоротили закупівлі дизеля у місцевих нафтопереробних заводів, очікуючи на відновлення поставок із Росії. Про це Reuters повідомили три джерела, обізнані із ситуацією. Серед найбільших операторів нафтопереробних потужностей у Туреччині – Tupras і Socar. Компанії не відповіли на запит агентства про коментар.

Керівниця напряму геополітичних ризиків Kpler Мішель Брухард пояснила: відновлення торгівлі звичними маршрутами допоможе Росії швидше повернутися на ринок. За її оцінкою, Москва передусім постачатиме пальне покупцям, готовим оперативно приймати великі обсяги. Так Росії не доведеться витрачати час на пошук нових ринків.

.До запровадження обмежень Росія була другим за величиною експортером дизельного пального у світі після США. Поставки почали скорочуватися ще влітку, а удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах поглибили проблеми з виробництвом і забезпеченням внутрішнього ринку. Саме через дефіцит пального в Росії Москва запровадила експортну заборону, яку скасувала 9 жовтня.

Скільки дизеля Росія обіцяла поставити після домовленості з Трампом

За словами Трампа, Росія має "негайно" експортувати 300 тис. тонн дизельного пального – приблизно 2,25 млн барелів. У листопаді обсяг має зрости до 500 тис. тонн, а згодом – до 1 млн тонн.

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що Москва може перевищити обсяги, погоджені з американським президентом. За його оцінкою, до кінця року експорт може сягнути 3,5 млн тонн на місяць, або близько 875 тис. барелів на добу.

Аналітик Sparta Commodities Джеймс Ноел-Бесвік зазначив, що обсяги, про які говорив Трамп, невеликі порівняно з глобальним дефіцитом дизельного пального. Якщо Росія вийде на рівень, названий Новаком, це могло б покрити більшу частину нестачі на ринку. За даними Kpler, із 11 до 20 жовтня Росія відвантажила близько 210 тис. тонн дизеля – приблизно 1,56 млн барелів.

Утім, відновлення російського експорту поки не призвело до помітного зниження цін на європейському ринку. За даними LSEG, 20 жовтня ф’ючерси на європейське дизельне пальне торгувалися з премією близько $80 за барель до нафти Brent.

Наприкінці вересня премія сягала майже $95 – історичного максимуму. Відтоді вона знизилася, але все ще в кілька разів перевищує рівень річної давності.

Як повідомляв OBOZ.UA, також раніше у Трампа придумали, як дозволити працювати частині танкерів тіньового флоту РФ та Ірану. Міністр енергетики Сполучених Штатів Кріс Райт назвав цей процес легалізацією, заперечивши скасування санкцій.