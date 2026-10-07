Тепла немає, зате тарифи підняли: у Росії заявили про комунальний колапс

У десятках міст РФ опалювальний сезон почався лише на папері, адже батареї залишаються холодними, тоді як знос комунальних мереж у деяких регіонах уже сягає 70-80%. При цьому платити за холод росіянам доведеться дорожче – з 1 жовтня тарифи на ЖКП у країні підвищили в середньому на 15%.

Про це повідомляють росЗМІ. Про проблеми "кричать", зокрема, жителі Челябінської, Пермської та Нижегородської областей, Красноярського краю й Омська.

У деяких населених пунктах без нормального теплопостачання залишилися не лише житлові будинки, а й соціальні установи, зокрема дитячі садки. При цьому проблеми в комунальному господарстві виникли на тлі суттєвого підвищення тарифів.

У російському Озерську заговорили про "колапс"

Одна з найскладніших ситуацій виникла у закритому місті Озерськ Челябінської області. Опалювальний сезон там мав фактично розпочатися ще 28 вересня, проте тепло вчасно не отримала частина споживачів, зокрема соціальні установи.

Причиною називають пошкодження труб та проблеми з комунальними мережами. Місцеві жителі водночас стверджують, що труднощі з інфраструктурою виникли не лише зараз, а накопичувалися протягом тривалого часу. "У нас взагалі колапс відбувається. Півроку центральною вулицею каналізація текла", – описав ситуацію один із місцевих жителів.

На холод у квартирах скаржаться й жителі Гірничозаводська Пермського краю. За словами місцевих мешканців, проблеми виникли одночасно і з опаленням, і з гарячим водопостачанням. Одна з жительок міста розповіла, що через низьку температуру та вологість у помешканнях почала з'являтися пліснява.

"У всьому місті немає гарячої води та опалення. У будинках пліснява, неможливо холодно", – розповіла вона. Проблема зачепила й сім'ї з дітьми. За словами жінки, вона не може відвести маленьких дітей до дитячого садка, оскільки опалення немає також у державних установах. Через це частина з них тимчасово не працює.

Через два тижні після старту сезону батареї залишаються холодними

Схожі скарги надходять із Нижнього Новгорода та Омська. Формально опалювальний сезон там стартував ще 21 вересня, проте навіть приблизно через два тижні мешканці різних районів продовжували повідомляти про холодні батареї.

Проблеми фіксують і в Красноярському краї. Масштаб невдоволення там продемонстрували спеціальні гарячі лінії, організовані з питань опалення. Лише за дві години на них надійшло понад 170 звернень від громадян.

Проблеми під час запуску опалення в різних регіонах РФ мають спільну рису – старі мережі не витримують збільшення навантаження, а несправності проявляються саме тоді, коли система починає працювати активніше. Проблеми з початком опалювального сезону визнають і в російській Держдумі.

Заступник голови комітету з будівництва та ЖКГ Олександр Аксененко заявив, що нинішня ситуація стала результатом зношення інфраструктури, яке накопичувалося десятиліттями. За його словами, середній рівень зносу комунальних мереж у Росії вже перевищує 40%. Однак у найпроблемніших регіонах показник значно вищий і може сягати 70-80%.

При цьому темпи заміни старої інфраструктури залишаються низькими. Щороку в РФ оновлюють лише близько 1% комунальних мереж. За таких темпів швидко ліквідувати накопичений за десятиліття знос фактично неможливо, визнав російський депутат.

Особливо гостро проблема проявляється саме під час запуску опалювального сезону. Після збільшення навантаження слабкі та зношені ділянки системи починають виходити з ладу, що призводить до аварій та затримок із подачею тепла.

Член комітету Держдуми з будівництва та ЖКГ Олександр Якубовський також визнав, що слабкі ділянки мереж регулярно даються взнаки саме в моменти підвищеного навантаження. Водночас оцінювати причини кожної конкретної аварії, за його словами, мають прокуратура, Ростехнагляд і органи житлового нагляду.

Тарифи підняли на 15%

Проблеми з опаленням виникли одночасно зі значним збільшенням вартості комунальних послуг для росіян. З 1 жовтня тарифи на житлово-комунальні послуги в РФ у середньому підвищили на 15%. За підсумками року їхнє зростання має становити приблизно 17%.

Зазначається, що це стане найбільшим річним підвищенням із 2009 року. Російська влада пояснює різке зростання платежів, серед іншого, необхідністю модернізувати зношену комунальну інфраструктуру. Однак одночасно із підвищенням тарифів жителі низки регіонів продовжують стикатися з аваріями та відсутністю базових комунальних послуг.

При цьому жовтневе підвищення не буде останнім. Згідно з наведеними прогнозами, вартість комунальних послуг у Росії має продовжити зростати прискореними темпами протягом наступних років. У 2027 році тарифи можуть зрости ще на 11%, у 2028-му – на 8,6%, а у 2029 році – ще на 7,6%. Сукупне збільшення за чотири роки в такому разі становитиме близько 44,2%.

Швидко замінити старі мережі не вдасться

Навіть значне підвищення тарифів саме по собі не означає швидкого вирішення накопичених проблем. За нинішніх темпів модернізації, коли за рік оновлюється близько 1% мереж, заміна найбільш зношених ділянок може розтягнутися на роки.

При цьому в частині регіонів необхідно оновлювати вже не окремі аварійні ділянки, а значну частину всієї системи. Якщо рівень зносу сягає 70-80%, кожне сезонне збільшення навантаження підвищує ризик нових аварій.

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