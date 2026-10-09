Такого не було уже рік: інфляція в Україні досягла двозначного рівня, основні продукти стрімко дорожчають

В Україні за підсумками вересні-2026 у річному обчисленні (до вересня-2025) інфляція знову прискорилася – з 8,1% до 10%. Вперше з жовтня 2026 року показник досяг двозначного рівня. Одним із драйверів річного зростання цін традиційно стало подорожчання продуктів харчування – на 8,9%.

Найсильніше за це час у ціні додали риба та соняшникова олія – на 23% і 21,4% відповідно. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Інфляція в Україні в 2026 році

Слід враховувати, що як і в будь-якій іншій офіційній статистиці, у розрахунок взято усереднені ціни на ті чи інші товари. "Інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 р. становила 2,1% порівняно із серпнем та 10% – з вереснем 2025 р.", – йдеться у звіті відомства.

Ціни на продукти: що подорожчало найбільше

За останній рік, за даними офіційної статистики, в Україні найбільше подорожчали такі три види продуктів:

риба та продукти з риби – на 23%;

соняшникова олія – 21,4%;

хліб і хлібопродукти – 19,9% (з них сам хліб – на 15,6%).

Ціни на основні продукти в Україні

Здешевшання зафіксовано лише для двох продуктів. Це масло і фрукти, ціни на які знизились на 1,4% і 5,1% відповідно.

Ціни на безалкогольні напої при цьому піднялися на 10,3%. А алкоголь і тютюн подорожчали на 17,2% – в основному, за рахунок зростання цін на тютюнові вироби аж на 23,7%.

Окрім продуктів: як змінилися інші ціни

Що стосується інших споживчих цін, то Держстат вчергове зафіксував здешевлення одягу та взуття ("мінус" 4,7% і 5% за рік відповідно). Також відзначено падіння цін на фармацевтичну продукцію та медобладнання (-1,2%).

Все інше лише дорожчало. Так, послуги:

транспорту зросли в ціні на 38,4% за рік;

освіти – на 19,6%;

зв'язку – на 13,9%.

Відчутно змінились і комунальні тарифи. Зокрема:

водопостачання стало дороже на 87,6%;

каналізація – на 83,1%;

прибирання сміття – на 19%.

Не змінилися за рік комунальні тарифи, на підвищення яких діє мораторій, – газ та опалення. Також не було подорожчання електроенергії для побутових споживачів.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні продовжили дію мораторію щодо тарифів на електроенергію. Це означає, що населення й надалі платитиме чинну ціну за кіловат-годину – щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.