Світовий банк різко погіршив прогноз для України: що гальмує економіку

Світовий банк суттєво погіршив оцінку відновлення української економіки, прогнозуючи зростання реального внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2026 році на рівні лише 1,2%, а у 2027 році – на 1,5%. Зміна прогнозу пов'язана з продовженням систематичних ударів по критичній інфраструктурі, високими цінами на енергоносії та дефіцитом робочої сили.

Про це йдеться в оновленому звіті Світового банку Europe & Central Asia Economic Update, оприлюдненому 6 жовтня. У ньому оцінку на 2026 рік урізали одразу на 2,5 відсоткового пункта порівняно з квітневим прогнозом (4%).

Зміна базового сценарію та динаміка ВВП

Головною причиною песимістичного перегляду став зсув часових рамок бойових дій. Якщо раніше аналітики виходили з припущення про їх завершення наприкінці 2026 року, то тепер базовий сценарій передбачає продовження активної фази війни протягом усього 2027 року. Загалом динаміка ВВП України виглядає так:

2023 рік: +5,5%;

+5,5%; 2024 рік: +3,2%;

+3,2%; 2025 рік: +1,8%;

+1,8%; 2026 рік (прогноз): +1,2%;

2027 рік (прогноз): +1,5%;

2028 рік (прогноз): прискорення до +3%.

Ключові виклики

Економічна стагнація зумовлена комплексами внутрішніх та зовнішніх факторів: систематичними ударами по критичній інфраструктурі, високими цінами на енергоносії та дефіцитом робочої сили. Зокрема виділяються такі кризи у стратегічних галузях:

падіння агроекспорту – у серпні обсяги вивозу української сільгосппродукції впали до 1,5 млн тонн (на 60% менше, ніж за аналогічний період минулого року);

блокада Чорного моря – через пошкодження портової інфраструктури та суден відвантаження через чорноморські порти скоротилися на 95%;

– через пошкодження портової інфраструктури та суден логістичні обмеження Дунаю – дунайські порти не змогли перехопити вантажопотік через рекордно низький рівень води внаслідок посухи та здорожчання логістики.

Відставання від регіону

За оцінками Світового банку, Україна суттєво відстає від загальнорегіональних темпів. У 2026 році економіка регіону Європи та Центральної Азії зросте на 2,2% (без росії – на 3%), тоді як для Східної Європи (Україна, Молдова, Білорусь) прогноз становить 1,6%.

Головним ризиком для бюджету аналітики називають невизначеність із міжнародною допомогою на 2027 рік. Значна частина фінансових потреб держави залишається непокритою, а затримки з виконанням узгоджених реформ ризикують сповільнити надходження траншів та збільшити бюджетний дефіцит.

Світовий банк зафіксував тенденцію, яку раніше відзначили українські регулятори. Оцінки ключових інституцій щодо зростання економіки України у 2026 році фактично зрівнялися:

Національний банк України (НБУ) – 1,1-1,2%;

Світовий банк – 1,2%;

Кабінет Міністрів (проєкт держбюджету) – 1,3%.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) також прогнозують, що інтенсифікація російських атак на логістичну інфраструктуру України та торгівельні судна в Чорному морі позначиться на стані економіки країни. Такий негативний вплив призведе до сповільнення зростання (ВВП) у 2026 та 2026 роках на третину.