Старий курс уже неактуальний: купувати долари в українських обмінниках стало дорожче

За вихідні в українських обмінниках помітно переписали курс долара. Ополудні понеділка 2 листопада його встановили на середньому рівні 45,81/47,02 грн (купівля/продаж). Це на 2 коп. вище при купівлі та на 43 коп. при продажу, ніж було ввечері п’ятниці 30 жовтня.

Зміни відбулися і в банках – однак менш помітні. Там вартість готівкового долара визначили на середньому рівні 45,31/46,09 грн (купівля/продаж). Це:

на 8 коп. вище при продажу;

залишилося на попередньому рівні при купівлі.

Курс долара в українських банках. Джерело: "Минфин"

Загалом великі установи продають валюту по 45,8-46,3 грн. Зокрема:

ПриватБанк – 45,99 грн;

Сенс Банк – 45,95 грн;

ПУМБ – 45,8 грн;

Універсал Банк – 46,3 грн;

Райффайзен Банк – 45,99 грн;

Укрсиббанк – 45,95 грн;

А-банк – 46,1 грн;

Юнекс Банк – 45,97 грн.

Купують же вони її по 44,55-45,5 грн. Так:

ПриватБанк – 45,29 грн;

Сенс Банк – 45,2 грн;

ПУМБ – 45,2 грн;

Універсал Банк – 45,5 грн;

Райффайзен Банк – 45,2 грн;

Укрсиббанк – 45,3 грн;

А-банк – 45,4 грн;

Юнекс Банк – 44,55 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

В українських обмінниках пом... Джерело: finance.ua Розгорнути

Прогноз курсу долара на тиждень

Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в українських банках і обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 8 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,85-45,7 грн. Таким чином, до кінця тижня і в банках, і в обмінниках очікується зростання курсу купівлі та зниження курсу продажу.

При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

"Валютний ринок і надалі перебуватиме між двома силами: зовнішніми обставинами, що підштовхують курси вгору, і діями НБУ, які стримують надмірні коливання. І хоча цей "курсовий поєдинок" навряд чи завершиться найближчим часом, підстав очікувати втрати валютної рівноваги поки немає", – розповів банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.