Що буде з монетами 10 копійок: українцям розповіли, до чого готується НБУ

Нацбанк має намір повністю вивести з обігу монету номіналом 10 копійок. За планом, вони перестануть вважатися грошима з 1 лютого 2027 року. Втім, спершу в регуляторі мають намір провести громадське обговорення такого кроку – тобто порадитися з українцями.

Про це розповіли у самому Нацбанку. Там нагадали:

З 1 жовтня 2025 року в Україні розпочалося поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок.

НБУ припинив карбування монет цього номіналу.

Попри це, такими монетами все ще можна розраховуватися.

"Національний банк пропонує з 1 лютого 2027 року розпочати вилучення монет номіналом 10 копійок із готівкового обігу. З цієї дати монети зазначеного номіналу перестануть бути законним платіжним засобом, і ними вже не можна буде розраховуватися за товари (роботи, послуги)", – йдеться в повідомленні.

Чому 10 копійок хочуть вивести з обігу

Причиною, з якої НБУ хоче повністю вивести з обігу 10-копійчані монети, у самому регуляторі назвали втрату ними цінності. Тобто українці дедалі рідше використовують їх у розрахунках.

"Втрату цінності монет номіналом 10 копійок для населення та зручність у разі вилучення цього номіналу з обігу підтвердили результати соціологічного дослідження, проведеного... у липні 2024 р. Так, 74,5% респондентів вважали монети номіналом 10 копійок зайвими у повсякденних розрахунках, 74,6% респондентів відповіли, що їм було б зручно, якби 10 копійок вилучили з обігу", – йдеться в Аналізі впливу повної відмови від 10 копійок на грошову політику.

Монети можна буде обміняти

Водночас у НБУ зазначили, що якщо рішення про повну відмову від 10 копійок таки буде ухвалене, ці монети не осядуть "мертвим вантажем у кишенях" українців. Адже їх можна буде обміняти на відповідні суми (наприклад, 10 монет загальною вартістю 1 грн на монету 1 грн):

до 31 січня 2028 року включно обмінювати 10 копійок можна буде в усіх банках України;

з 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року – у Національному банку та чотирьох уповноважених банках: ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ і Райффайзен Банку.

Обмінювати монети можна буде на інші монети та банкноти, що перебувають в обігу, без стягнення плати. Суми обміну мають бути кратними 50 копійкам.

Спочатку запитають українців

Однак перед ухваленням постанови в Нацбанку мають намір порадитися з українцями. Для цього було запущено громадське обговорення відповідного проєкту постанови. Ознайомитися з його текстом можна за посиланням. Зауваження та пропозиції до нього приймаються до 22 листопада 2026 року включно.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас на деяких старих монетах номіналом 1 гривня українці можуть заробити великі гроші. Річ у тім, що через свої особливості вони високо цінуються серед колекціонерів – настільки, що за них можуть "відвалити" тисячі гривень.