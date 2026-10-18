Що буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУ

Найближчим часом Нацбанк не змінюватиме дизайн монет номіналом 1 та 2 грн. Однак у майбутньому така можливість не виключається. Річ у тім, що до початку повномасштабної війни цей процес було запущено і, за очікуваннями, після стабілізації ситуації в країні це питання знову буде порушено.

Про це розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС). Він нагадав:

Причиною розгляду зміни дизайну монет стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.

У зв’язку з цим, за його словами, було сформовано відповідну робочу групу.

Крім того, розпочалося обговорення можливих змін у дизайні – однієї з цих монет або двох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю... Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", – розповів заступник голови НБУ.

НБУ виводить з обігу гривню

Зі свого боку, Нацбанк виводить з обігу купюри номіналом 50 і 200 гривень – однак не всі, а лише ті, що були випущені у 2003-2007 роках. У ході цього купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління – тобто зразка 2014-го та наступних років випуску.

Однак, попри це, українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну – адже заміна грошей відбуватиметься поступово. І одним із способів цього стануть звичайні розрахунки.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 і 200 грн старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться і передаватимуться до Національного банку для подальшого їхнього перерахунку та утилізації", – пояснили в регуляторі.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Національний банк оголосив про плани випустити нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Очікується, що її викарбують зі срібла, і вона з’явиться в листопаді. Монета буде присвячена 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла II в Україну.