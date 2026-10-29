Що буде з курсом долара та депозитами в Україні: НБУ чекає зростання цін і оновив облікову ставку

Національний банк України (НБУ) знову підвищив облікову ставку – на 0,5 процентного пункту, з 16% до 16,5%. Таким чином регулятор намагається боротися з інфляцією, прискорення якої прогнозує, а також залишати курс гривні стабільним. Як зазначають у банківському секторі, також рішення матиме влив на депозитний ринок, адже створює передумови для поступового підвищення дохідності гривневих вкладів, насамперед на строк 3-6 місяців.

Про це в коментарі OBOZ.UA розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв."Головним аргументом на користь жорсткішої монетарної політики залишається прискорення інфляції. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція сягнула 10% проти 8,1% у серпні. За попередніми оцінками, у жовтні місячне зростання цін може становити 1,7-2%. Водночас потрібно розуміти, що основні причини подорожчання товарів і послуг значною мірою лежать поза межами суто монетарних процесів", – пояснив банкір.

Саме рішення Нацбанку про новий рівень "обліковки" набуде чинності з 30 жовтня, повідомляє пресслужба НБУ. Ставка переглядається щомісяця, тож регулятор попередив: надалі він готовий як посилити, так і пом'якшити свою політику.

"Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності", – йдеться в заяві регулятора.

Облікова ставка НБУ

Це вже не перше за останній час підвищення ставки: минуле було лише у вересні-2026, а до того – в липні, вперше з березня-2025). Це вже мало свій ефект.

"Попередні кроки з посилення процентної політики підтримали привабливість гривневих активів. Першими на підвищення облікової ставки традиційно відреагували невеликі банки, однак упродовж останнього місяця свої ставки за гривневими депозитами почали переглядати і великі фінустанови зі значною часткою ринку. У результаті жвавий попит на гривневі заощадження зберігався. Обсяги вкладень населення в гривневі депозити та інвестиції в ОВДП у національній валюті надалі зростали", – заявили в Нацбанку.

Чого НБУ чекає від цін

НБУ очікує, що інфляція в Україні почне сповільнюватися у 2027 році. Однак найближчими місяцями ціни можуть зростати швидше, ніж прогнозувалося раніше. Тенденції до прискорення інфляції зберіглися й у жовтні, констатує Нацбанк. Там зазначають, що інфляційну динаміку визначили передусім:

прямі та вторинні ефекти від подорожчання пального внаслідок війни на Близькому Сході;

інтенсифікація російських атак на складську й логістичну інфраструктуру України.

"Прогноз інфляції на 2026 рік підвищено до 12,5%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в. п.", – заявили в Нацбанку.

Ціни додатково підштовхують витрати бізнесу. Йдеться, зокрема, про електроенергію, логістику та оплату праці. Водночас зарплати продовжують зростати, це підтримує попит і також не дає інфляційному тиску швидко послабитися.

"Звісно, облікова ставка не здатна усунути причини прискорення інфляції. Однак її підвищення може запобігти поширенню інфляційного тиску, підтримати привабливість гривневих заощаджень і певною мірою стримати попит на іноземну валюту", – додав Замотаєв.

Облікова ставка в Україні: банкір пояснив, що зміниться

Курс долара

До кінця року ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно прогнозованою, хоча певне послаблення гривні цілком можливе. При цьому головним чинником курсової стабільності залишатиметься саме політика Нацбанку, який згладжує надмірні валютні коливання – лише за минулий тиждень НБУ продав на міжбанківському ринку близько $1,19 млрд.

"Я не бачу достатніх підстав очікувати різких і неконтрольованих курсових стрибків. Найближчими тижнями долар, найімовірніше, перебуватиме переважно в межах 45,5-46 грн, хоча можливі й короткочасні виходи за ці значення. До кінця року не виключаю поступового наближення офіційного курсу до позначки 46,5 грн. Водночас суттєве перевищення цього рівня поки не розглядаю як найбільш імовірний розвиток подій", – зазначив Замотаєв.

Додатковим чинником можуть стати інфляційні очікування громадян та бізнесу. В умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та загальної невизначеності люди можуть активніше купувати валюту, намагаючись убезпечити власні заощадження, заявив банкір.

"Однак не варто плутати психологічне пожвавлення попиту з реальними загрозами валютній стабільності... До кінця року гривня може зазнавати помірного девальваційного тиску, але цей процес навряд чи набуде неконтрольованого характеру. Звісно, за умови збереження достатніх міжнародних резервів, надходження фінансової допомоги від партнерів та відсутності нових масштабних економічних потрясінь. Головне, що валютний ринок має необхідні механізми для підтримання рівноваги. А для громадян це означає, що навіть за складних воєнних обставин немає підстав ухвалювати поспішні фінансові рішення, керуючись лише емоціями", – дав пораду Замотаєв.

Проценти за депозитами

Ще в кінці літа банки почали поступово переглядати свою процентну політику. Тому вересневе підвищення "обліковки" вже не призвело до суттєвого перегляду ставок – найпривабливіші пропозиції сягали близько 17,5% річних.

Нинішнє ж зростання облікової ставки відкриває можливість підвищити максимальні проценти за вкладами в гривні до

За нинішньої інфляційної динаміки такі умови дають вкладникам змогу не лише частково компенсувати знецінення грошей, а за сприятливого сценарію – отримувати позитивну реальну дохідність", – пояснив спеціаліст.

Ціни в Україні

У липневому прогнозі Нацбанк очікував інфляцію за підсумками 2026 року на рівні 10%, а зростання реального ВВП – на 1,8%. Однак відтоді економічні умови помітно ускладнилися, констатував Замотаєв, а прискорення інфляції у вересні перевищило очікування НБУ.

Насамперед ідеться про інтенсивність російських атак на енергетичну, виробничу та логістичну інфраструктуру. Для бізнесу це означає не лише додаткові витрати на генератори, пальне, резервне обладнання чи перевезення, а також вимушені простої, скорочення виробництва, порушення господарських зв'язків та обмеження можливостей для розвитку.

Ще одним важливим чинником стало подорожчання пального та енергоресурсів поступово впливає на вартість інших товарів і послуг. Це створює додатковий ціновий тиск.

"Я не став би розглядати погіршення прогнозних показників як ознаку втрати економічної керованості. Українська економіка вже продемонструвала неабияку здатність адаптуватися до надзвичайно складних обставин. Однак війна постійно змінює умови, і прогнози мають відображати ці зміни. Тобто зараз важливо знайти розумну рівновагу між необхідністю стримувати інфляцію та потребою підтримувати економічну активність. Саме на цій межі, найімовірніше, і формуватимуться подальші рішення Національного банку", – вважає Замотаєв.

Як повідомляв OBOZ.UA, Національний банк розрахував офіційний курс долара на 28 жовтня до 45,6 грн. Це стало новим рекордом в історії України.