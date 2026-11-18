Росія знову "попереду планети всієї": Путін зухвало набрехав Сі зі сцени в Китаї

Російський диктатор Володимир Путін вкотре розхвалив економіку РФ, заявивши про зростання ВВП більш ніж на 10% за три роки, перше місце серед європейських країн та контроль над інфляцією. Однак, як це неодноразово вже бувало, виявилося, що очільник Кремля маніпулює, бреше і замовчує структурні проблеми.

Про це під Путін заявив на саміті форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї 18 листопада. Про це повідомили у Bloomberg, назвавши заяви Путіна його "фантазіями".

"За останні три роки ВВП Росії збільшився більш ніж на 10% і продовжує зростати. Ми впевнено входимо до числа найбільших економік світу й посідаємо перше місце в Європі. На низькому рівні залишається безробіття – 2,3%. Під контролем перебувають інфляція та державний борг Росії – у межах 17%, один із найнижчих у світі", – заявив Путін.

Що не так із заявами Путіна

Журналісти наголошують, що російський лідер прагне представити Росію "не просто бажаним місцем для ведення бізнесу, а динамічною економікою з величезним невикористаним потенціалом" і важливим партнером для учасників АТЕС. Водночас, під час його виступу зал був суттєво менш наповненим – після слів лідера Китаю Сі Цзиньпіна багато відвідувачів просто пішли.

Зростання ВВП

Путін згадав збільшення економіки більш ніж на 10% за три роки, але не уточнив, що останнім часом темпи цього зростання різко скоротилися. Якщо у 2024 році російський ВВП зріс на 4,9%, то у 2025-му – лише на 1%, що пов’язують з охолодженням військової машини Кремля. За прогнозами Центробанку РФ, у 2026 році зростання може становити близько 0,6%.

Крім того, формальне збільшення ВВП не означає відповідного покращення добробуту росіян. Значну частину економічної активності забезпечує військова промисловість. За оцінкою Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2025 році військові витрати Росії сягнули приблизно 16 трлн рублів, або 7,5% ВВП, але виробництво зброї та боєприпасів не впливає на благополуччя цивільного сектору.

Найбільша економіка Європи

Відверта маніпуляція Путіна, оскільки за показником паритету купівельної спроможності (ПКС) РФ справді випереджає Німеччину, але якщо порівнювати країни за номінальним ВВП, картина зовсім інша.

Міжнародний валютний фонд оцінює ВВП Росії у 2026 році у $2,86 трлн. За цим показником вона поступається таким економікам Європи, як:

Німеччина – $5,47 трлн;

Велика Британія – $4,27 трлн;

Франція – $3,55 трлн.

За показником ВВП на душу населення РФ також помітно поступається провідним європейським країнам.

Низьке безробіття

Показник у 2,3%, наведений російським диктатором, близький до офіційної статистики. Але тоді як намагається виставити це свідченням успішного розвитку економіки, підприємства РФ стикаються з масштабним дефіцитом персоналу, який посилюється демографічними проблемами, мобілізацією та трудовою еміграцією.

За даними опитувань Центробанку РФ, у вересні 2026 року про нестачу працівників повідомляли 44% підприємств. Таким чином, рекордно низьке безробіття стало відображенням проблем із її пропозицією – не маючи вакансій із відповідною кваліфікацією, люди влаштовуються хоча б на якусь роботу.

Контрольована інфляція

У вересні 2026 року річна інфляція в Росії становила 6,35% за цільового показника Центробанку у 4%. Водночас ключова ставка російського регулятора залишалася на рівні 14% річних.

Це свідчить, що для стримування інфляції Центробанку доводиться підтримувати жорсткі монетарні умови. Висока вартість кредитів, своєю чергою, ускладнює фінансування бізнесу та стримує інвестиційну активність.

Низький державний борг

Державний борг на рівні близько 17% ВВП не відображає всіх проблем російських державних фінансів. Водночас за підсумками 2025 року дефіцит федерального бюджету РФ становив 5,6 трлн рублів, або 2,6% ВВП.

При цьому нафтогазові доходи скоротилися на 24% порівняно з попереднім роком. На тлі величезних витрат на війну це створює додатковий тиск на бюджет і змушує Кремль шукати нові джерела фінансування.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, через зростання бюджетного дефіциту (що пов'язано переважно з наслідками війни з Україною) Мінфін РФ хоче отримати контроль над пенсійними накопиченнями 71 млн громадян на суму 6,6 трлн рублів. Якщо закон ухвалять, із квітня 2027 року ці гроші автоматично переведуть до державної програми заощаджень.