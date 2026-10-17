Росія спробує повернути собі частину заморожених активів: Зеленський розкрив плани Путіна

Європейські партнери не підтримують дизельну угоду між США та Росією. При тому на цьому очільник Кремля Володимир Путін не зупиниться. У України є інформація про те, що РФ спробує через тиск повернути собі частину заморожених активів.

Про це, відповідаючи на питання журналістів 17 жовтня, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна має інформацію про спроби Росії через окремих партнерів повернути або розблокувати частину цих коштів. Однак наразі це питання перебуває під повним контролем європейських інституцій, і активи знаходяться в безпеці.

"Всі розуміють, що існує ризик, аби Росія через тих чи інших партнерів спробувала повернути собі частину заморожених активів. Ми маємо таку інформацію, але проговорили всі деталі з європейцями. Сьогодні це питання перебуває під повним контролем Європи, а отже, активи в безпеці. Дякую всім партнерам", – сказав президент.

Під час зустрічей українська сторона передала детальні дані розвідки щодо можливих тіньових схем та угод (зокрема так званих "дизельних угод"), якими РФ намагається обійти обмеження. Без зняття санкцій: Лідери ЄС підтвердили непорушність санкційного режиму. Жодні обмеження з Росії не будуть зняті до повного припинення агресії та вбивств українців.

Новий пакет: Зараз партнери активно працюють над підготовкою наступного санкційного пакета проти агресора.

"На наступний рік нам потрібні додаткові 70 мільярдів, щоби підтримати наші зусилля, захистити нашу державу. Передусім це захист нашої країни і, безумовно, підтримка бюджету. Я знаю, що це непросто. І я вдячний європейцям, що ніхто не сказав "ні", – наголосив Володимир Зеленський.

Довідково: із загальної суми близько $300 млрд суверенних активів Центрального банку РФ, іммобілізованих країнами "Великої сімки" (G7) та ЄС після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, левова частка – близько 210 млрд євро – перебуває в юрисдикції Європейського Союзу. Найбільший обсяг цих коштів (близько 180 млрд євро) заблоковано на рахунках міжнародного депозитарію Euroclear у Бельгії. Наразі основне тіло активів залишається замороженим через юридичні та фінансові ризики, однак Євросоюз разом із партнерами з G7 узгодив механізм спрямування надприбутків, які генерують ці знерухомлені кошти, на військову та економічну підтримку України.

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