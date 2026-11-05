Провал партії Трампа зіграв на руку Україні: ціна єврооблігацій зросла до важливого рівня

Поразка на парламентських виборах в США Республіканської партії президента Дональда Трампа спричинила зростання доларових єврооблігацій України до місячного максимуму. Інвестори сподіваються, що перемога Демократичної партії дозволить покращити відносини між Києвом та Вашингтоном і посилить оборонну підтримку.

Як повідомляє Bloomberg, цінні папери України із купоном 4,5% та терміном погашення у 2034 році піднялися у ціні більше ніж на цент за долар номіналу – вище 63 центів. Аналітики наголошують, що українські євробонди стали одними з лідерів зростання серед ринків, що розвиваються.

Як змінювалася ціна доларови... Джерело: Bloomberg Розгорнути

Що очікує ринок

Захист оборонної співпраці

Інвестори розраховують, що новий склад Конгресу, контроль над обома палатами якого відійде демократам, заблокує можливі спроби обмежити обмін розвідувальними даними або закрити Україні доступ до супутникової системи Starshield.

Політичний контекст

Відносини між Дональдом Трампом та українським керівництвом залишалися напруженими, оскільки Трамп публічно покладав на Київ провину за удари по російських НПЗ, які призвели до зростання цін на нафту.

Мирні переговори

Результати виборів можуть змінити динаміку майбутніх переговорів про припинення війни. Уже найближчими днями в Брюсселі запланована зустріч переговорників США з європейськими та українськими партнерами для підготовки до нового раунду консультацій в Абу-Дабі.

Що буде далі

Водночас експерти застерігають, що подальша політика Трампа щодо України залишається невизначеною. На думку головного економіста Capital Economics Ніла Ширинґа, навіть за умов втрати важелів впливу всередині країни, Трамп може спробувати активізувати зовнішню політику для швидкого завершення війни на вигідних для Москви Кремля умовах. Це, у свою чергу, посилить тиск на європейські країни щодо збільшення власних оборонних витрат та взяття більшої відповідальності за безпеку континенту.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у червні 2026 року українці встановили новий історичний рекорд інвестицій в ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) – 153,6 млрд гривень. Це свідчить про те, що державні облігації дедалі частіше стають для українців альтернативою банківським депозитам, поєднуючи можливість отримати дохід із підтримкою державного бюджету.