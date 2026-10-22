Посилки з-за кордону оформлюватимуть по-новому: що зміниться для українців

Українці зможуть швидше отримувати міжнародні посилки, адже митниця запровадила автоматичне оформлення відправлень без їх фізичного пред’явлення та без безпосередньої участі посадовців у процедурі. Нововведення має прискорити обробку великої кількості посилок, однак відправлення, які не відповідають установленим критеріям або викликають ризики, проходитимуть додатковий контроль.

Про це повідомляє Державна митниця України. Водночас автоматизація не означає скасування митного контролю, система має визначати відправлення, які відповідають установленим критеріям, і допомагати виявляти випадки, що потребують додаткової перевірки.

Як працюватиме автоматичне оформлення міжнародних посилок

Раніше митне оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень могло передбачати додаткові операції, пов'язані з пред'явленням товарів митному органу та їх перевіркою посадовими особами. Запровадження автоматизованого механізму має скоротити потребу в таких діях для відправлень, які відповідають визначеним вимогам.

Процедура ґрунтуватиметься на попередніх електронних відомостях, які подаються для митного оформлення. Система аналізуватиме отриману інформацію та застосовуватиме критерії, необхідні для ухвалення рішення. Якщо відправлення відповідатиме встановленим умовам, оформлення зможе відбутися автоматично.

Важливу роль у цьому процесі відіграватиме система управління ризиками. Вона дає змогу аналізувати дані про товари й відправлення, визначати потенційні невідповідності та встановлювати, чи потрібен додатковий контроль.

Для автоматичного оформлення передбачено окремі критерії та суворіші вимоги, це означає, що новий порядок не обов'язково застосовуватиметься до кожної міжнародної посилки. Якщо інформації недостатньо, виявлено ризики або відправлення не відповідає встановленим умовам, може знадобитися додаткова перевірка за участю митників.

Таким чином, новий механізм має розподіляти відправлення за рівнем ризику: ті, які відповідають критеріям автоматичного оформлення, зможуть проходити процедуру без зайвих операцій, а складніші випадки залишатимуться під увагою фахівців.

Чи означає це, що посилки з-за кордону приходитимуть швидше

Однією з головних цілей нововведення є прискорення митного оформлення. Міжнародні поштові та експрес-відправлення становлять значний потік товарів, тому скорочення кількості ручних операцій може позитивно вплинути на організацію їх обробки.

Автоматизація дає змогу швидше опрацьовувати електронні дані та ухвалювати рішення без необхідності фізично пред'являти кожну відповідну посилку митному органу. Зазначається, що це має спростити роботу з великими обсягами відправлень і зменшити навантаження на працівників митниці.

Для одержувачів це потенційно означає менше затримок, пов'язаних саме з митним оформленням. Особливо важливим це може бути в періоди пікового навантаження, коли кількість міжнародних замовлень зростає.

Водночас, автоматичне оформлення не гарантує, що кожна посилка прибуватиме до адресата швидше. Загальний строк доставки залежить також від роботи поштових та кур'єрських операторів, міжнародного транспортування, сортування, наявності необхідних документів і можливих перевірок.

Як штучний інтелект допомагатиме митникам

У новій системі використовуватимуть автоматизоване управління ризиками, зокрема із застосуванням технологій штучного інтелекту. Їхнє завдання – допомагати опрацьовувати інформацію про міжнародні відправлення та виявляти потенційні ризики ще на етапі аналізу попередніх електронних відомостей.

Завдяки цьому митниця зможе ефективніше визначати, які відправлення відповідають умовам автоматичного оформлення, а які потребують додаткової уваги. Автоматизовані профілі ризику дають змогу застосовувати визначені критерії до інформації про товари, це допомагає не витрачати однакову кількість ресурсів на всі відправлення незалежно від їхніх характеристик.

При цьому технології штучного інтелекту є частиною ширшої системи контролю, а не заміною митного законодавства. Рішення мають ухвалюватися відповідно до встановлених правил і критеріїв, а в ситуаціях, що потребують професійної оцінки, важливою залишається роль фахівців.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні ухвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає запровадження 20% ПДВ на комерційні онлайн-покупки з-за кордону вартістю до 150 євро, зокрема через маркетплейси Temu та AliExpress. Нараховувати та сплачувати податок мають продавці або електронні платформи, а нові правила планують запровадити не раніше 1 липня 2027 року.