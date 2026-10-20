Польща може змінити правила перетину кордону з Україною: що планують запровадити

Польща готова розглянути перенесення українського прикордонного та митного контролю на свою територію, якщо російські обстріли створюватимуть загрозу для людей і роботи пунктів пропуску, а перевірки в такому разі проводитимуть спільно служби двох держав. Станом на 20 жовтня 2026 року остаточного рішення немає, а запровадження нового механізму потребує міждержавної угоди, дотримання правил Шенгенської зони та відповідного інформування Європейської комісії.

Відповідну позицію 20 жовтня 2026 року озвучило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі (MSWiA). Як повідомляє Polsat News, Варшава допускає зміну організації прикордонного контролю за умови погіршення безпекової ситуації в Україні.

Що саме Польща хоче змінити на кордоні з Україною

Наразі перетин українсько-польського кордону передбачає проходження необхідних процедур із боку обох держав. Залежно від конкретного пункту пропуску, організації його роботи та напрямку руху перевірки можуть здійснюватися в різних контрольних зонах. Польща розглядає можливість запровадження спільного прикордонного контролю безпосередньо на своїй території.

Українські прикордонники та митники за відповідних домовленостей зможуть виконувати визначені функції на польському боці кордону разом із польськими колегами. Причиною такого рішення можуть стати російські атаки, які створюють загрозу для працівників українських пунктів пропуску, пасажирів та водіїв.

У польському Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації пояснили, що готові розглянути відповідний варіант, якщо ситуація в Україні вимагатиме перенесення перевірок у безпечніше місце. При цьому польська сторона наголошує, що йдеться лише про можливий механізм реагування на безпекові загрози.

Станом на 20 жовтня 2026 року рішення про перенесення контролю на польську територію не ухвалене. Відповідно, немає підстав стверджувати, що українські прикордонники вже почали працювати за новою схемою або що для мандрівників змінився порядок проходження перевірок.

Чому правила перетину кордону можуть переглянути саме зараз

Основною причиною обговорення нового механізму є ризики, пов'язані з російськими обстрілами української території. Прикордонні пункти пропуску належать до об'єктів критично важливої транспортної інфраструктури. Щодня через них переміщуються пасажири, легкові автомобілі, автобуси та вантажний транспорт.

У разі повітряної тривоги або безпосередньої загрози обстрілу перебування великої кількості людей на відкритій території пункту пропуску може бути небезпечним. За таких обставин прикордонні служби можуть тимчасово призупиняти оформлення транспортних засобів і громадян, а людей за потреби спрямовувати до безпечніших місць.

Подібні обмеження можуть спричиняти затримки, збільшення черг та порушення графіків міжнародних перевезень. Ще складнішою ситуація може стати у випадку пошкодження будівель, технічного обладнання, систем зв'язку або іншої інфраструктури на українському боці. У такому разі навіть після завершення безпосередньої загрози відновлення повноцінної роботи пункту пропуску може потребувати додаткового часу.

Як працюватиме спільний контроль і що зміниться для водіїв

Головна особливість запропонованого механізму полягає в тому, що представники двох держав зможуть здійснювати визначені контрольні процедури в межах спільної зони. Зараз мандрівникам необхідно пройти перевірки, передбачені українським і польським законодавством.

Якщо буде запроваджено спільний контроль, відповідні процедури можуть організувати на одному майданчику. Наприклад, водій, який прямує з України до Польщі, зможе пройти необхідні етапи оформлення в межах спільної контрольної зони, не переміщуючись між двома окремими пунктами оформлення.

За належної організації це потенційно дозволить скоротити зайві переміщення між зонами контролю та зробити процедуру більш узгодженою. Однак, спільний контроль не означає, що перевіряти документи буде лише одна країна.

Українська та польська сторони й надалі повинні забезпечувати виконання власних прикордонних і митних процедур у межах законодавства. Зокрема, залишатимуться актуальними вимоги щодо документів для виїзду з України та в'їзду до Польщі, перевірки підстав для перетину кордону, а також дотримання митних правил.

Не скасовуватимуться автоматично й обмеження щодо переміщення окремих товарів. Крім того, запровадження спільної зони саме по собі не гарантує повного зникнення черг. Час проходження кордону залежатиме від кількості працівників, пропускної спроможності пунктів, інтенсивності руху та організації перевірок.

Українські прикордонники зможуть працювати в Польщі

Одне з головних питань, яке необхідно врегулювати, стосується правового статусу українських службовців на території Польщі. Польща є членом Європейського Союзу та входить до Шенгенської зони. Відповідно, на її зовнішньому кордоні діють не лише національні, а й загальноєвропейські правила.

Україна не є членом ЄС, тому українські прикордонники та митники не можуть самостійно виконувати всі контрольні повноваження на польській території без належної правової основи. Зазначається, що це стосується, зокрема, перевірки документів, застосування визначених контрольних процедур та виконання митних формальностей.

Щоб забезпечити законну роботу українських служб у Польщі, державам необхідно погодити двосторонню угоду. У ній мають бути визначені повноваження працівників, порядок проведення перевірок, межі відповідальності кожної сторони та правила застосування українського, польського і європейського законодавства.

Окремого врегулювання потребуватимуть питання взаємодії служб, обміну інформацією та організації спільних контрольних зон. При цьому європейські норми допускають відповідні форми співпраці на зовнішніх кордонах ЄС за умови дотримання встановлених правових вимог.

Польща повинна повідомити Європейську комісію

Оскільки українсько-польський кордон одночасно є зовнішнім кордоном Шенгенської зони, його функціонування регулюється відповідними нормами ЄС. Йдеться, зокрема, про Шенгенський кодекс про кордони, який встановлює загальні правила прикордонного контролю.

Норми визначають порядок перевірки осіб, що перетинають зовнішні кордони ЄС, а також умови співпраці з сусідніми державами. У польському МВС наголосили, що про можливі нові домовленості щодо організації контролю необхідно повідомити Європейську комісію.

Зазначається, що це пов'язано з тим, що зміна місця проведення процедур не повинна призводити до порушення правил Шенгенської зони. Зокрема, Польща має забезпечити належне виконання вимог щодо в'їзду іноземців, перевірки документів та контролю товарів, які потрапляють на територію Євросоюзу.

Ідея перенесення українських контрольних процедур на польську територію виникла не 20 жовтня. Наприкінці вересня 2026 року стало відомо, що Київ і Варшава обговорюють підготовку відповідної міждержавної угоди. Зокрема, 25 вересня українська сторона повідомляла про роботу над документом, який має створити правові підстави для діяльності українських прикордонників і митників на території Польщі.

Передбачалося, що такий механізм може використовуватися для забезпечення стабільної роботи міжнародних пунктів пропуску за умов загроз, спричинених російськими атаками.

На польському кордоні вже посилювали заходи безпеки

Обговорення нового механізму відбувається на тлі посилення безпекових заходів поблизу українсько-польського кордону. Зокрема, 22 вересня польське Міністерство внутрішніх справ повідомляло про переведення шести пунктів пропуску в Люблінському та Підкарпатському воєводствах у режим підвищеної готовності.

Йшлося про посилення заходів безпеки на прикордонній інфраструктурі. За повідомленнями польської сторони, було збільшено присутність військових та запроваджено процедури, спрямовані на обмеження одночасного перебування великої кількості людей і транспортних засобів у зонах пунктів пропуску.

Варто зазначити, що співпраця України та Польщі у сфері спільного прикордонного контролю має тривалішу історію. Ще в червні 2022 року Кабінет Міністрів України затвердив директиви для проведення переговорів із Польщею щодо створення спільних автомобільних пунктів пропуску.

Відповідна ініціатива передбачала можливість організації послідовного виїзного та в'їзного контролю в межах спільної зони. Також розглядалися механізми взаємодії служб двох країн та виконання окремих процедур відповідно до міждержавних домовленостей.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 8 жовтня 2026 року на Закарпатті запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією, який на першому етапі зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Після завершення будівництва повноцінного комплексу його планують розширити для пропуску ще до 360 вантажівок і 50 автобусів щодня.