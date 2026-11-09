Платні дороги в Україні стануть реальністю: коли та скільки доведеться платити водіям

До кінця 2027 року Україна має ухвалити закон про запуск платних доріг, оскільки цього вимагають євроінтеграційні зобов'язання, а основну увагу планують приділити вантажівкам і автобусам. Водіям легкових автомобілів потенційно можуть встановити тариф до 1,17 грн за кілометр, однак остаточні ставки, перелік платних трас та дата початку стягнення плати поки не визначені.

Про це заявив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач. За його словами, можливість запровадження платного проїзду є частиною європейського законодавства, а Україна повинна адаптувати власні правила до відповідних вимог.

"Можливість запуску платних доріг – це обов'язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства ЄС. І ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", – пояснив Сергій Деркач.

Чому в Україні хочуть запровадити платні дороги

Однією з причин необхідності реформування дорожньої системи є значне навантаження на українську транспортну інфраструктуру. Особливо гостро ця проблема стосується вантажних перевезень, які відіграють важливу роль у внутрішній торгівлі та міжнародному сполученні.

За словами Деркача, одним із головних чинників руйнування дорожнього покриття залишаються перевантажені вантажівки. Транспортні засоби, які перевозять вантажі з перевищенням допустимої ваги, створюють додаткове навантаження на дорожню інфраструктуру. Через це покриття швидше зношується, а потреба в ремонті виникає частіше.

Окремо, посадовець звернув увагу на проблему недостовірного декларування ваги вантажів. За його словами, перевізники іноді використовують документи із заниженими показниками маси транспортного засобу або вантажу. "Наші дороги руйнуються саме через перевантажені вантажівки. І ось перевантажені вантажівки, вони з собою везуть дуже часто дві накладні: одну з правильною вагою, а одну з неправильною, зменшеною вагою", – зазначив заступник міністра.

Запровадження платних доріг у такому контексті розглядається як один із механізмів модернізації транспортної системи. Водночас, сама плата за користування автошляхами не замінює контролю за дотриманням габаритно-вагових норм. Для ефективної роботи дорожньої системи необхідно також забезпечити належний нагляд за перевізниками та технічним станом інфраструктури.

У Міністерстві відновлення паралельно працюють над адаптацією українського законодавства до європейських вимог у сфері ліцензування перевізників, контролю за габаритно-ваговими параметрами транспортних засобів та відновлення безпечної транспортної інфраструктури.

Скільки можуть коштувати платні дороги в Україні

Питання тарифів на проїзд українськими платними дорогами залишається одним із найбільш важливих для водіїв. Раніше профільні відомства вже визначали граничні ставки, які можуть використовуватися для розрахунку вартості проїзду. Зокрема, йшлося про такі максимальні тарифи:

легкові автомобілі – до 1,17 грн за кілометр;

автобуси та вантажівки масою від 3,5 до 12 тонн – до 2,30 грн за кілометр;

важкі вантажівки – до 6,79 грн за кілометр.

Водночас, ці цифри не варто сприймати як остаточні тарифи, які почнуть діяти після запуску платних доріг. Наразі конкретні умови стягнення плати, перелік трас та остаточні ставки для водіїв не визначені. Ще у 2020 році Кабінет Міністрів України встановив граничні ставки плати за користування автомобільними дорогами. Тоді розрахунки здійснювалися в євро за 100 кілометрів проїзду.

Для легкових автомобілів максимальна ставка становила 2,30 євро за 100 км. Для вантажівок із дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 тонн – до 4,50 євро за 100 км. Для транспортних засобів масою понад 12 тонн граничний тариф визначався на рівні 13,30 євро за 100 км.

Однак, остаточна модель оплати ще потребує законодавчого врегулювання. Зокрема, залишається відкритим питання, чи поширюватимуть нові правила на приватних водіїв легкових автомобілів, чи основний фінансовий тягар припадатиме на комерційний транспорт.

Важливо також, що чинні законодавчі положення передбачають наявність безоплатного альтернативного маршруту для платної дороги. Тобто водії не повинні втрачати можливість дістатися до пункту призначення без сплати за проїзд.

Яку дорогу в Україні можуть зробити першою платною

Одним із проєктів, який уже обговорюють у контексті запуску платних автошляхів, є дорога від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на українсько-польському кордоні. Трасу планують реконструювати та розширити до чотирьох смуг руху.

Маршрут має стратегічне значення для міжнародних перевезень. Польща є одним із ключових напрямків української зовнішньої торгівлі, а розвиток дорожньої інфраструктури поблизу пунктів пропуску може сприяти покращенню логістики для бізнесу.

У Міністерстві розвитку громад і територій розглядають дорогу Ковель – Ягодин, як потенційний приклад для відпрацювання моделі платних трас в Україні. Її розташування поблизу залізничного та дорожнього вузлів, а також зв'язок із польською транспортною інфраструктурою роблять цей напрямок перспективним для міжнародного транспортного коридору.

Водночас, точну дату запуску платного проїзду на цій трасі не оголосили. Наразі йдеться про плани реконструкції та створення відповідних умов для подальшого впровадження нової системи.

Чи стане платним проїзд усіма дорогами України

Запровадження платних автошляхів не означає, що українцям доведеться платити за кожну поїздку автомобілем. Модель, яку планують впроваджувати в межах євроінтеграції, передбачає можливість визначення окремих доріг або ділянок, на яких стягуватиметься плата.

Закон про концесійні дороги Україна ухвалила ще у 2018 році. Він створив правові передумови для залучення приватних інвестицій у будівництво та експлуатацію автомобільних доріг. Проте повноцінна система платного дорожнього руху досі не запрацювала.

До повномасштабного вторгнення влада також розглядала можливість запровадження платного проїзду на кількох автомобільних трасах. Тоді передбачалося, що плата залежатиме від категорії транспортного засобу та його дозволеної максимальної маси.

У європейських країнах використовують різні механізми оплати. Для легкових автомобілів у багатьох державах поширені електронні віньєтки, які дають право користуватися дорогами протягом певного періоду. Для вантажівок часто застосовують системи, в яких сума залежить від фактично пройденої відстані.

Наприклад, у Польщі для вантажного транспорту функціонує система e-TOLL, а в Угорщині – HU-GO. Такі механізми дають змогу розраховувати плату за використання дорожньої інфраструктури з урахуванням маршруту та характеристик транспортного засобу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть керувати автомобілем із простроченим посвідченням, якщо його було видано вперше на два роки, причому таке послаблення діятиме ще протягом року після припинення або скасування воєнного стану. Проте документ вважається нечинним і підлягає обміну, а водіям, які за період його використання допустили три або більше порушень, доведеться повторно скласти теоретичний і практичний іспити.