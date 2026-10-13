Під загрозою 18 млрд грн від ЄС: в Україні знову відклали важливу реформу
Железняк назвав наслідки від...
Джерело: Верховна Рада
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Україна ризикує недоотримати 18 млрд грн економічної допомоги від Євросоюзу (ЄС) – через невиконані зобов’язання щодо ухвалення Верховною Радою Антикорупційної платформи на 2026-2030 роки. Цих грошей вистачило б на повернення ПДВ експортерам, що заблокували через бюджетний дефіцит.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Він зазначив, що парламентарі планували розглянути Антикорупційну стратегію 13 жовтня, але її знову зняли з порядку денного.
"З сьогоднішнього дня зняли Антикорупційну стратегію, за яку Європейський Союз з 1 жовтня давав 365 млн євро. Давайте порахуємо це на гривні. Це виходить якраз 18 мільярдів гривень, які ви заборгували бізнесу і не можете повернути", – наголосив Железняк.
Про що йдеться
Йдеться про законопроєкт №15230-д, який передбачає визначення пріоритетів державної антикорупційної політики на наступні п’ять років. Ухвалення Антикор стратегії є зобов’язанням України перед ЄС – спочатку її мали погодити до кінця другого кварталу 2026 року, а пізніше дедлайн перенесли на третій квартал. Попри те, що крайній термін сплив 30 вересня, необхідний законопроєкт нардепи так і не розглянули.
Через масштабне недофінансування (першочергово – через невиконання Україною погоджених в меморандумах зобов’язань) уряд був змушений заблокувати повернення компаніям-експортерам ПДВ на 18 млрд грн.
"Небажання приймати достатньо декларативний антикорупційний документ призвів до того, що у бізнесу заблокували обігові гроші на 18 мільярдів", – наголосив Железняк.
Які ще антикорупційні закони буксують
Крім того, на розгляд парламенту не потрапили і 10 законопроєктів антикорупційного пакета. Деякі з них відіграють критично важливу роль для відкриття Кластеру 1 "Основи" про вступ України до ЄС, зокрема:
- запровадження об’єктивної процедури добору та звільнення генпрокурора з міжнародними експертами в комісії, відповідно до європейських стандартів;
- надання Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повноважень самостійно починати кримінальні провадження щодо нардепів без погодження генпрокурора;
- прозорий відбір директора Державного бюро розслідувань за участі міжнародних експертів;
- прозорий конкурс на посаду керівника Національної поліції.
Також OBOZ.UA повідомляв, що Україна ризикує недоотримати майже 7 млрд грн макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Причиною може стати невиконання погоджених обов’язків – зокрема реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
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