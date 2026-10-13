Під загрозою 18 млрд грн від ЄС: в Україні знову відклали важливу реформу

Україна ризикує недоотримати 18 млрд грн економічної допомоги від Євросоюзу (ЄС) – через невиконані зобов’язання щодо ухвалення Верховною Радою Антикорупційної платформи на 2026-2030 роки. Цих грошей вистачило б на повернення ПДВ експортерам, що заблокували через бюджетний дефіцит.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Він зазначив, що парламентарі планували розглянути Антикорупційну стратегію 13 жовтня, але її знову зняли з порядку денного.

"З сьогоднішнього дня зняли Антикорупційну стратегію, за яку Європейський Союз з 1 жовтня давав 365 млн євро. Давайте порахуємо це на гривні. Це виходить якраз 18 мільярдів гривень, які ви заборгували бізнесу і не можете повернути", – наголосив Железняк.

Про що йдеться

Йдеться про законопроєкт №15230-д, який передбачає визначення пріоритетів державної антикорупційної політики на наступні п’ять років. Ухвалення Антикор стратегії є зобов’язанням України перед ЄС – спочатку її мали погодити до кінця другого кварталу 2026 року, а пізніше дедлайн перенесли на третій квартал. Попри те, що крайній термін сплив 30 вересня, необхідний законопроєкт нардепи так і не розглянули.

Через масштабне недофінансування (першочергово – через невиконання Україною погоджених в меморандумах зобов’язань) уряд був змушений заблокувати повернення компаніям-експортерам ПДВ на 18 млрд грн.

"Небажання приймати достатньо декларативний антикорупційний документ призвів до того, що у бізнесу заблокували обігові гроші на 18 мільярдів", – наголосив Железняк.

Які ще антикорупційні закони буксують

Крім того, на розгляд парламенту не потрапили і 10 законопроєктів антикорупційного пакета. Деякі з них відіграють критично важливу роль для відкриття Кластеру 1 "Основи" про вступ України до ЄС, зокрема:

запровадження об’єктивної процедури добору та звільнення генпрокурора з міжнародними експертами в комісії, відповідно до європейських стандартів;

з міжнародними експертами в комісії, відповідно до європейських стандартів; надання Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повноважень самостійно починати кримінальні провадження щодо нардепів без погодження генпрокурора;

без погодження генпрокурора; прозорий відбір директора Державного бюро розслідувань за участі міжнародних експертів;

за участі міжнародних експертів; прозорий конкурс на посаду керівника Національної поліції.

Також OBOZ.UA повідомляв, що Україна ризикує недоотримати майже 7 млрд грн макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Причиною може стати невиконання погоджених обов’язків – зокрема реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).